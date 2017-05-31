Сколько могут заработать Шахтер и Динамо в Лиге чемпионов

Точные суммы, которые смогут заработать участники европейских клубных турниров сезона-2017/2018, УЕФА назовет к концу лета. Можно предположить из тенденции последних лет, что прошлогодние тарифы немного скорректируют в сторону увеличения. Если даже нет, выплаты все равно получатся очень даже приличными. Меньше, чем в прошедшем сезоне, точно не будет…

А порядок цифр в еврокубках-2016/2017 был следующим.

Лига чемпионов



Базовая выплата всем 32 клубам на групповом этапе — по 12,7 млн евро. Так что как минимум такую сумму уже гарантировал себе Шахтер, который, напомним, в роли победителя УПЛ получил право сеяться на жеребьевке из первой корзины.

Бонус за победу на групповом этапе — 1,5 млн, за ничью — 500 тыс. Неиспользованные средства (500 тыс с каждой ничьей) будут суммированы и перераспределены среди клубов, выступающих на групповом этапе, в пропорциональной зависимости от количества одержанных ими побед.

Каждый участник 1/8 финала получит еще как минимум по 6 млн. Дальше заглядывать пока не будем.

Что касается Динамо, то в квалификации оно получит не менее 2 млн за успех в плей-офф раунде или 3 млн после вылета из турнира на этой стадии. Кроме того, каждому неудачнику третьего отборочного этапа выделяют 420 тыс евро. Но, надеемся, до этих калькуляций не дойдет…

Лига Европы

Базовая выплата всем 48 клубам на групповом этапе составляла по 2,6 млн. Получается, Заря их себе уже гарантировала. Бонус за победу в группе был 360 тыс, за ничью — 120 тыс. Неиспользованные средства (120 тысяч с каждой ничьей) будут суммированы и перераспределены среди клубов в пропорциональной зависимости от количества одержанных ими побед.

Участники, занявшие первое место в своем квартете, получат еще как минимум по 600 тыс, финишировавшие на второй позиции — по 300 тыс.

В квалификации ЛЕ команды получали: за участие в третьем отборочном раунде — 235 тыс (на такой куш могут ориентироваться Олимпик и Александрия или Черноморец), а в раунде плей-офф клубам выплачивали по 245 тыс (но только выбывшим).