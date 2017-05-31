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Роналду во второй раз станет отцом

Португальский футболист и его девушка в ожидании ребенка

  • 31.05.2017 08:06
  • 853 просмотров
  • 1 комментария
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Роналду во второй раз станет отцом
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду ждет пополнения в семье. Португальская пресса показала снимок, на котором Роналду со своей беременной возлюбленной Джорджиной Родригес гуляют на французском острове Корсика.
 
Напомним, что у португальца уже есть ребенок – Криштиану, родившийся в 2010 году от сурогатной матери.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Милябой
    online
      Милябой, 31.05.2017 08:44
    0
    Все таки бисексуалом оказался а не чистым геем как тут писали
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