Роналду во второй раз станет отцом

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду ждет пополнения в семье. Португальская пресса показала снимок, на котором Роналду со своей беременной возлюбленной Джорджиной Родригес гуляют на французском острове Корсика.
Напомним, что у португальца уже есть ребенок – Криштиану, родившийся в 2010 году от сурогатной матери.
Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez attendraient leur premier enfant. pic.twitter.com/idqpYeZddE— Actu Foot (@ActuFoot_) 30 мая 2017 г.
Источник — Sport.ua
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