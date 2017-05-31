Тотти ждут в США

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти может подписать контракт с «Майами», который выступает во втором дивизионе чемпионата США (NASL).
Ранее Императору предлагали должность в римском клубе, но сам Тотти заявил, что хочет продолжить игровую карьеру.
Отметим, «Майми» возглавляет Алессандро Неста, а совладельцем клуба является Паоло Мальдини. В прошлом сезоне команда заняла 7-е место в чемпионате.
Источник — Euro-football
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Говна раздать Тотти еще может, тем более во втором дивизионе США + прелестный город Майями.
Формула прекрасной "пенсии" футболиста)
Говна раздать Тотти еще может, тем более во втором дивизионе США + прелестный город Майями.
Формула прекрасной "пенсии" футболиста)
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