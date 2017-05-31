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Тотти ждут в США

Легенда итальянского футбола хочет продолжить карьеру футболиста

  • 31.05.2017 07:53
  • 467 просмотров
  • 2 комментария
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Readfootball. Франческо Тотти
© Readfootball. Франческо Тотти
Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти может подписать контракт с «Майами», который выступает во втором дивизионе чемпионата США (NASL).
 
Ранее Императору предлагали должность в римском клубе, но сам Тотти заявил, что хочет продолжить игровую карьеру.
 
Отметим, «Майми» возглавляет Алессандро Неста, а совладельцем клуба является Паоло Мальдини. В прошлом сезоне команда заняла 7-е место в чемпионате.
 

Источник — Euro-football

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Комментарии
    seregka1991
      seregka1991, 31.05.2017 08:40
    +1
    Та офигенный вариант как по мне.
    Говна раздать Тотти еще может, тем более во втором дивизионе США + прелестный город Майями.
    Формула прекрасной "пенсии" футболиста)
    Ссылка
    xxxRFRxxx
    online
      xxxRFRxxx, 31.05.2017 08:45
    0
    seregka1991, 31.05.2017 08:40
    Та офигенный вариант как по мне.
    Говна раздать Тотти еще может, тем более во втором дивизионе США + прелестный город Майями.
    Формула прекрасной "пенсии" футболиста)
    добавлю + шикарная зарплата
    Ссылка
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