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Милан продлил контракт с Монтеллой

Итальянский специалист будет работать с «россонери» в следующем сезоне

  • 31.05.2017 07:45
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Милан продлил контракт с Монтеллой
Наставник «Милана» Винченцо Монтелла заключил новый контракт с клубом, который будет действовать до лета 2019 года.
 
- Я рад продолжить это приключение с «Миланом». Спасибо клубу и болельщиками за доверие. Теперь время работать над новыми целями, - прокомментировал Монтелла пролонгацию контракта.
 

Источник — Sport.ua

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