Милан продлил контракт с Монтеллой

Наставник «Милана» Винченцо Монтелла заключил новый контракт с клубом, который будет действовать до лета 2019 года.
- Я рад продолжить это приключение с «Миланом». Спасибо клубу и болельщиками за доверие. Теперь время работать над новыми целями, - прокомментировал Монтелла пролонгацию контракта.
Источник — Sport.ua
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