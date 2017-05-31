Ростислав ТАРАНУХА: «Горжусь, что нахожусь в Динамо»

Полузащитник «Динамо» U-21 Ростислав Тарануха прокомментировал домашний матч своей команды с одесским «Черноморцем»:

- «Черноморец» - непростой соперник. С ними всегда тяжело играть. Особенно вспоминается игра на выезде, когда мы проиграли 1:3. После этого матча мы все время очень серьезно настраивались на них. Сегодня также бились, боролись и выполняли установку тренера.

В первом тайме у нас игра немного не складывалась. Возможно, уже немного «чемоданное» настроение было. Но в перерыве мы разобрали ошибки, и, думаю, достойно провели вторую половину матча, одержав победу.

- Быстрый забитый гол обычно облегчает задачу?

- Конечно. У одесситов боевая команда, с ними всегда тяжело играть. Им не важно, с каким счетом они проигрывают – всегда бьются до последней секунды.

- Когда выходили на замену, какие задачи поставил тренер, какую установку дал?

- Я должен был выйти и играть так, как играет левый хавбек. Тренеры сказали, когда смещаться в середину и прочие футбольные аспекты. Главная наша задача улучшать свою игру, прогрессировать и совершенствоваться, как футболист, и как команда, в целом. Победа же в чемпионате – второстепенная цель.

- Сезон завершен. Какие итоги года можете подвести для себя?

- Считаю, сезон можно занести в актив и сделать правильные выводы для себя. Разобрать, что было плохого, и также из него сделать выводы. Я горжусь, что нахожусь в такой команде, как «Динамо»! У нас за этот год очень сильно сблизился и сплотился коллектив, мы стали одной семьей. Даже сейчас у меня смешанные ощущения… Не верится, что завтра еду в отпуск, и ребят не увижу.

- Уже спланировали отдых?

- Ближайшую неделю посвящу университету – нужно закрыть сессию. А потом поеду отдыхать за границу, на море.

- Вы ведете очень интересный аккаунт в Инстаграм, выкладываете разные ролики. Видеомонтаж - это ваше увлечение?

- (улыбается) Можно сказать, что увлечение. Бывает, снимаем с друзьями ролики, под настроение. Если куда-то едем, можно немного подурачится.

- Недавно вы выложили зажигательный танец под песню Кэти Перри…

- Ушло в историю. Выложил, чтобы люди посмотрели. Это мы с Вовой Маханьковым на заездах перед играми ходим, гуляем по базе, делимся впечатлениями. Как-то увидели в интернете этот танец, и решили, что и мы можем такое снять. Сам танцами профессионально никогда не занимался. Я не считаю себя хорошим танцором (смеется).