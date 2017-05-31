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Ростислав ТАРАНУХА: «Горжусь, что нахожусь в Динамо»

Молодой игрок «Динамо» - о матче против «Черноморца»

  • 31.05.2017 07:33
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Ростислав ТАРАНУХА: «Горжусь, что нахожусь в Динамо»
Полузащитник «Динамо» U-21 Ростислав Тарануха прокомментировал домашний матч своей команды с одесским «Черноморцем»:
 
- «Черноморец» - непростой соперник. С ними всегда тяжело играть. Особенно вспоминается игра на выезде, когда мы проиграли 1:3. После этого матча мы все время очень серьезно настраивались на них. Сегодня также бились, боролись и выполняли установку тренера.
 
В первом тайме у нас игра немного не складывалась. Возможно, уже немного «чемоданное» настроение было. Но в перерыве мы разобрали ошибки, и, думаю, достойно провели вторую половину матча, одержав победу.
 
- Быстрый забитый гол обычно облегчает задачу?
- Конечно. У одесситов боевая команда, с ними всегда тяжело играть. Им не важно, с каким счетом они проигрывают – всегда бьются до последней секунды.
 
- Когда выходили на замену, какие задачи поставил тренер, какую установку дал?
- Я должен был выйти и играть так, как играет левый хавбек. Тренеры сказали, когда смещаться в середину и прочие футбольные аспекты. Главная наша задача улучшать свою игру, прогрессировать и совершенствоваться, как футболист, и как команда, в целом. Победа же в чемпионате – второстепенная цель.
 
- Сезон завершен. Какие итоги года можете подвести для себя?
- Считаю, сезон можно занести в актив и сделать правильные выводы для себя. Разобрать, что было плохого, и также из него сделать выводы. Я горжусь, что нахожусь в такой команде, как «Динамо»! У нас за этот год очень сильно сблизился и сплотился коллектив, мы стали одной семьей. Даже сейчас у меня смешанные ощущения… Не верится, что завтра еду в отпуск, и ребят не увижу.
 
- Уже спланировали отдых?
- Ближайшую неделю посвящу университету – нужно закрыть сессию. А потом поеду отдыхать за границу, на море.
 
- Вы ведете очень интересный аккаунт в Инстаграм, выкладываете разные ролики. Видеомонтаж - это ваше увлечение?
- (улыбается) Можно сказать, что увлечение. Бывает, снимаем с друзьями ролики, под настроение. Если куда-то едем, можно немного подурачится.
 
- Недавно вы выложили зажигательный танец под песню Кэти Перри…
- Ушло в историю. Выложил, чтобы люди посмотрели. Это мы с Вовой Маханьковым на заездах перед играми ходим, гуляем по базе, делимся впечатлениями. Как-то увидели в интернете этот танец, и решили, что и мы можем такое снять. Сам танцами профессионально никогда не занимался. Я не считаю себя хорошим танцором (смеется).
 

Источник — ФК Динамо Киев

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