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Бонавентуре подписал контракт с Брюгге

Нападающий «Заря» покинет луганскую команду

  • 30.05.2017 23:39
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Метки
ФК Заря
© ФК Заря

Нападающий луганской «Зари» Деннис Бонавентуре подписал контракт с бельгийским футбольным клубом «Брюгге».

Соглашение нигерийского футболиста рассчитано на четыре года. Другие детали трансфера пока не разглашаются.

Бонавентуре перешел в «Зарю» в марте прошлого года. Деннис провел за основу «черно-белых» 23 матча и забил 6 голов.

Добавим, что «Брюгге» закончил чемпионат Бельгии на втором месте и вышел в квалификацию Лиги чемпионов.

Источник — ФК Заря

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