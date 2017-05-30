Бонавентуре подписал контракт с Брюгге

Нападающий луганской «Зари» Деннис Бонавентуре подписал контракт с бельгийским футбольным клубом «Брюгге».

Соглашение нигерийского футболиста рассчитано на четыре года. Другие детали трансфера пока не разглашаются.

Бонавентуре перешел в «Зарю» в марте прошлого года. Деннис провел за основу «черно-белых» 23 матча и забил 6 голов.

Добавим, что «Брюгге» закончил чемпионат Бельгии на втором месте и вышел в квалификацию Лиги чемпионов.