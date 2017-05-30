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Заря подтвердила переход бразильцев Леонидаса и Силаса

Луганчане нашли усиление в Южной Америке

  • 30.05.2017 23:30
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ФК Заря. слева Леонидас; справа - Силас
© ФК Заря. слева Леонидас; справа - Силас

«Заря» активно готовится к следующему сезону. Сегодня луганская команда подписала двоих новичков из Бразилии. Это бразильцы Леонидас и Силас. Первый является воспитанником «Гремио» и играет на позиции полузащитника, а второй – воспитанник «Интернасьонала» и играет на позиции форварда.

Оба бразильца подписали контракты с «Зарей» сроком на два года.

Напомним, на прошлой неделе луганчане также подписали хавбека «Черноморца» Владислава Кабаева.

Источник — ФК Заря

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