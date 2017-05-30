Заря подтвердила переход бразильцев Леонидаса и Силаса

А шож из Зенита не сделал?

Вот бы сохранять очки на втором этапе, набранные только в личных встречах;плюс ввести плей-офф за...

Не 2,а 4раза

Мне по душе такой формат, наблюдать как шахтёр топчет динамо как курицу нетоптанную

І як вони ще не додумались замість чемпіонату проводити аукціон?Хто більше заплатив, тому й медал...