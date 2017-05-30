Збірна України обіграла Угорщину в товариському матчі ветеранів

30 травня в Ужгороді, на стадіоні «Авангард», національні ветеранські збірні команди України та Угорщини провели матч, присвячений 25-річчю першого матчу в історії збірної України. «Синьо-жовті» у цьому поєдинку взяли своєрідний реванш у суперників, перегравши їх з рахунком двадцятип’ятирічної давнини – 3:1.

Зі стартовим свистком «синьо-жовті» заволоділи ініціативою у грі, але наші гості небезпечно контратакували, проте вже до перерви зусиллями Андрія Воробея та Івана Гецка українські легенди повели в рахунку – 2:0.

Після перерви, українська команда на 46-й хвилині зустрічі довела рахунок до розгромного. Олег Собуцький з одинадцятиметрової позначки переграв воротаря угорців Андруша Йожефа.

За десять хвилини наші суперники відквитали один м’яч зі штрафного. Це Чобо Фехер влучно пробив майже у «дев’ятку».

По завершенню товариської зустрічі численні вболівальники мали змогу взяти автограф у легендарних гравців обох команд, а також зробити фото на згадку.

Національна збірна ветеранів України – Національна збірна ветеранів Угорщини – 3:1

Голи: Воробей (19), Гецко (25), Собуцький (46)

Україна (стартовий склад): Кутєпов – Шелепницький (к), Єзерський, Сак, Беженар, Анненков, Нагорнняк, Ковалець, Гусєв, Гецко, Воробей

Угорщина: (стартовий склад): Йожеф – Монош, Телек, Месоль, Чех, Халмаї, Мартон, Домбі, Детарі, Фехер, Токолі