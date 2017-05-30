ЗОЗУЛЯ: «Рано или поздно Днепр все равно будет радовать всю Украину»

Форвард испанского «Бетиса» Роман Зозуля прокомментировал исторический вылет «Днепра» из УПЛ.

«На самом деле, это очень обидно, душа болит. Я до сих пор не верю, как такое могло произойти. Два года назад вся страна гордилась этой командой, все радовались, а сейчас происходит что-то не понятное.

Но, это жизнь. На самом деле, я верю, что будь то Вторая лига, будь то аматорская лига — рано или поздно «Днепр» все равно будет радовать своих болельщиков и радовать всю Украину, как это было два года назад.

Просто обидно за город, потому что этот город заслуживает больших игр: Лиги Европы, Лиги Чемпионов. Днепр — футбольный город, для меня это — большая семья. За эти 6 лет я полюбил этот город и могу с гордостью называть себя «днепрянином».

Мы не дадим, чтобы «Днепр» не жил. Да, сейчас будет трудное время, но я вам обещаю, что рано или поздно «Днепр» снова станет тем «Днепром», — рассказал Зозуля.