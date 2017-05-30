ГЕЛЬЗІН: «Олімпік може провести домашні єврокубкові матчі за кордоном»

Президент «Олімпіка» Владислав Гельзін розповів про стан речей із вибором домашнього поля на матчі Ліги Європи.

«Нелегко нам зараз знайти поле для проведення домашніх матчів Ліги Європи. Ми хотіли приймати суперників на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, але не зможемо цього зробити через реконструкцію. Залишаються два варіанти: «Оболонь-Арена» та НСК «Олімпійський». Найімовірніше, що першу домашню гру проведемо на арені «пивоварів». Чи є ризик, що домашній поєдинок зіграємо в гостях? Так, ризик є. Якщо не домовимося, то проведемо два матчі за кордоном. Надіюсь, що до цього справа не дійде».

Нагадаємо, що донецький «Олімпік» уперше в історії завоював право виступати в Лізі Європи. Утім, команду ще можуть дискваліфікувати через підозру її молодих футболістів в участі в договірних матчах.