Агент Луческу: «В Зените отказались ждать, Мирча был готов на 2 сезон»

Футбольный агент Аркадий Запорожану, который представляет интересы румынского специалиста Мирчи Луческу, считает, что перед его клиентом в «Зените» ставились совершенно другие цели.

«Стояла задача создать новую команду. Все понимали, что этот процесс может затянуться, именно поэтому мы заключили контракт на два года.

В первом сезоне тренер привыкал к новым для себя условиям, новому чемпионату, пытался перестроить игру команды, потерявшей многих лидеров. В ходе сезона состав «Зенита» пополнили восемь новых игроков. Ко всем Мирча пытался найти особый подход, как можно быстрее встроить их в игру команды.

Однако в Санкт-Петербурге оказались не готовы ждать, хотя Луческу и был настроен на второй сезон. Он видел проблемы, которые мешали его команде, и был готов их устранить», – заявил Запорожану.

Напомним, руководство петербуржского клуба сообщило о расторжении контракта с Луческу.