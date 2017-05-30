Агент Луческу: «В Зените отказались ждать, Мирча был готов на 2 сезон»

Футбольный агент Аркадий Запорожану, который представляет интересы румынского специалиста Мирчи Луческу, считает, что перед его клиентом в «Зените» ставились совершенно другие цели.
«Стояла задача создать новую команду. Все понимали, что этот процесс может затянуться, именно поэтому мы заключили контракт на два года.
В первом сезоне тренер привыкал к новым для себя условиям, новому чемпионату, пытался перестроить игру команды, потерявшей многих лидеров. В ходе сезона состав «Зенита» пополнили восемь новых игроков. Ко всем Мирча пытался найти особый подход, как можно быстрее встроить их в игру команды.
Однако в Санкт-Петербурге оказались не готовы ждать, хотя Луческу и был настроен на второй сезон. Он видел проблемы, которые мешали его команде, и был готов их устранить», – заявил Запорожану.
Напомним, руководство петербуржского клуба сообщило о расторжении контракта с Луческу.
Источник — Известия
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