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Агент Луческу: «В Зените отказались ждать, Мирча был готов на 2 сезон»

Аркадий Запорожану считает, что перед его клиентом в ставились совершенно другие цели

  • 30.05.2017 22:20
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  • 2 комментария
Метки
ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу

Футбольный агент Аркадий Запорожану, который представляет интересы румынского специалиста Мирчи Луческу, считает, что перед его клиентом в «Зените» ставились совершенно другие цели.

«Стояла задача создать новую команду. Все понимали, что этот процесс может затянуться, именно поэтому мы заключили контракт на два года.

В первом сезоне тренер привыкал к новым для себя условиям, новому чемпионату, пытался перестроить игру команды, потерявшей многих лидеров. В ходе сезона состав «Зенита» пополнили восемь новых игроков. Ко всем Мирча пытался найти особый подход, как можно быстрее встроить их в игру команды.

Однако в Санкт-Петербурге оказались не готовы ждать, хотя Луческу и был настроен на второй сезон. Он видел проблемы, которые мешали его команде, и был готов их устранить», – заявил Запорожану.

Напомним, руководство петербуржского клуба сообщило о расторжении контракта с Луческу.

Источник — Известия

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Комментарии
    Oleg Nko
      Oleg Nko, 30.05.2017 22:52
    0
    И что же дальше? В Молдавию?
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    metallist_verder
      metallist_verder, 30.05.2017 23:05
    0
    Дальше, ты не поверишь, но есть команды с амбициями, которые понимают что нужно время. Не сомневаюсь что у него найдутся нормальные предложения. А это злорадство,.. Молдавия Румыния... самим желчь не надоела? Больные.
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