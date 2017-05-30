Унаи МЕЛЬГОСА: «Мой контракт действует до 10 июня»

Наставник молодежной команды «Динамо» Унаи Мельгоса дал оценку выступлению своих подопечных в нынешнем сезоне.

- Сезон был непростым для нас и долгим. Но ребята очень старались до конца продержаться на нужной динамике. Сегодня нам где-то не хватило глубины состава, ведь игроки устали уже. Нужно учитывать, что это уже конец сезона и что чемпионами мы стали заранее, так что все вполне объяснимо.

- Ребята справились с установками, которые вы им давали?

- Учитывая, в какой ситуации мы сейчас оказались, они выполнили минимальные требования, буквально на грани.

- Вы всегда говорите, что главный результат работы – это не только чемпионство, но еще и прогресс и рост футболистов. Кто из игроков в этом сезоне сделал большой шаг вперед или удивил вас? Чьим ростом вы остались довольны?

- Я могу отметить нескольких игроков, но не стану называть их фамилии. Семь наших футболистов дебютировали в первой команде в официальных матчах, старались и прогрессировали. Поэтому в общих чертах я доволен. Имена же не буду называть, поскольку сейчас у них такой возраст, что некоторые слова они могут трактовать не так, как нужно.

- Какие у вас планы на отпуск и следующий сезон? Вы остаетесь работать в «Динамо»?

- Пока я поеду домой в Бильбао к семье. Что касается «Динамо», то у меня контракт действует до 10 июня. Посмотрим, что произойдет до этого числа. Конкретика? Это вопрос к клубу.