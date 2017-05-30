Малиновский отказал Фенербахче и стремится в топ-чемпионат

Украинский легионер «Генка» Руслан Малиновский, который вчера подписал 4-летний контракт с бельгийским клубом, перед этим отклонил очень выгодное предложение турецкого «Фенербахче».
Сообщается, что 24-летний футболист пошел на такой шаг, рассчитывая вскоре перейти в один из клубов стран топ-пятерки.
Источник — Динамомания
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