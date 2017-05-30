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Малиновский отказал Фенербахче и стремится в топ-чемпионат

Украинец решил остаться в Бельгии, чтобы оттуда перебраться в один из клубов топ-пятерки

  • 30.05.2017 21:41
  • 1163 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский

Украинский легионер «Генка» Руслан Малиновский, который вчера подписал 4-летний контракт с бельгийским клубом, перед этим отклонил очень выгодное предложение турецкого «Фенербахче».

Сообщается, что 24-летний футболист пошел на такой шаг, рассчитывая вскоре перейти в один из клубов стран топ-пятерки.

Источник — Динамомания

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Комментарии
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 30.05.2017 22:10
    +1
    Не чего там делать в это Турции! Они деньги вкладывают а толку 0
    Ссылка
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 30.05.2017 22:10
    0
    Не чего там делать в это Турции! Они деньги вкладывают а толку 0
    Ссылка
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