Спортинг заинтересован в услугах Фабио Коэнтрау

Одна из целей лиссабонского «Спортинга» на это лето – заполучить в свои ряды Фабио Коэнтрау: по информации португальского издания Record, Жорже Жезуш хочет вновь поработать с защитником, которого ранее уже тренировал, возглавляя «Бенфику».

В случае если трансфер состоится, Коэнтрау предстоит играть за самого принципиального соперника своей бывшей команды. Португалец являлся игроком «Бенфики» с 2007 по 2011 год, и на протяжении этих лет на правах аренды выступал в «Насьонале», «Сарагосе» и «Риу Аве». Вернувшись в «Бенфику», Фабио сумел проявить себя именно под руководством Жорже Жезуша и летом 2011 перешел в «Реал Мадрид» за 30 миллионов евро.

Лучший этап в мадридской карьере Коэнтрау пришелся на эпоху Моуриньо, хотя даже тогда Фабио все время находился в тени Марсело, а его профессионализм и вклад в игру команды регулярно ставились под сомнение. В текущем сезоне Зинедин Зидан задействовал весь состав, но Коэнтрау сыграл всего шесть матчей (три – в Ла Лиге, два – в Лиге Чемпионов, один – в Кубке Короля): когда не мог играть Марсело, его заменяли Начо или Данило.

«Спортинг» всерьез настроен достичь соглашения с мадридским «Реалом» о переходе Фабио Коэнтрау, чей контракт со «сливочными» истекает летом 2019 года. По информации Record, финальная точка в переговорах будет поставлена вскоре после финала Лиги Чемпионов.