Сразу после окончания матча молодежных команд «Динамо» и «Черноморца», в котором столичная команда победила со счетом 2:0, состоялось торжественное награждение команды «Динамо» U-21 золотыми медалями чемпионата Украины и Кубком чемпионов.
Отметим, что динамовцы стали лучшими в Украине во второй раз подряд, завоевав титул досрочно, за два тура до окончания первенства.
Награды футболисты, тренеры, административный и медицинский персонал получили из рук директора Премьер-лиги Евгения Дикого.
Источник — ФК Динамо Киев
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