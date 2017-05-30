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U-21: Динамо наградили золотыми медалями и чемпионским кубком

Состоялось торжественное награждение молодых футболистов

  • 30.05.2017 21:27
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Сразу после окончания матча молодежных команд «Динамо» и «Черноморца», в котором столичная команда победила со счетом 2:0, состоялось торжественное награждение команды «Динамо» U-21 золотыми медалями чемпионата Украины и Кубком чемпионов.

Отметим, что динамовцы стали лучшими в Украине во второй раз подряд, завоевав титул досрочно, за два тура до окончания первенства.

Награды футболисты, тренеры, административный и медицинский персонал получили из рук директора Премьер-лиги Евгения Дикого.

Источник — ФК Динамо Киев

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