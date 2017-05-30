Шахтер прибыл в Александрию

Проблема Динамо в слабых легионерах!!! Все легионеры Динамо, мягко говоря уровня клуба на 2 ступе...

На фотке все как в комнате смеха с кривыми зеркалами.

Не чего там делать в это Турции! Они деньги вкладывают а толку 0

Не чего там делать в это Турции! Они деньги вкладывают а толку 0