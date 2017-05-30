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Шахтер прибыл в Александрию

Фонсека взял на матч 18 футболистов

  • 30.05.2017 21:21
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Вечером 30 мая «горняки» отправились на заключительный матч сезона. Завтра чемпион Украины в 32-м туре Премьер-лиги встретится с «Александрией».

На этот поединок «Шахтер» вылетел в таком составе:

вратари: Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий;
защитники: Игорь Кирюханцев, Богдан Бутко, Василий Кобин, Иван Ордец, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов;
полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Виктор Коваленко, Гиорги Арабидзе, Александр Пихаленок;
нападающие: Александр Зубков, Андрей Борячук, Густаво Бланко Лещук.

В 19:45 самолет с футболистами и тренерским штабом приземлился в аэропорту Кропивницкого. Оттуда команда добралась в Александрию на автобусе.

Матч «Александрия» – «Шахтер» состоится 31 мая. Начало в 19:00.

Источник — ФК Шахтер

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