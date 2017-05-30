Криштиану РОНАЛДУ: «Предчувствую победу в финале Лиги чемпионов»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса», который состоится 3 июня в Кардиффе.
«В день матча будет много нервов, так что сейчас я предпочитаю не думать о финале. «Ювентус» – безупречная команда, но и мы тоже. У меня предчувствие, что мы покажем отличную игру и одержим победу.
Мы почувствовали облегчение, выиграв чемпионат, и теперь у нас есть уникальная возможность выиграть Лигу чемпионов. Это необыкновенный момент», – сказал Роналду.
Источник — Goal.com
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