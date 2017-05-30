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Криштиану РОНАЛДУ: «Предчувствую победу в финале Лиги чемпионов»

Лидер «Реала» поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом»

  • 30.05.2017 21:01
  • 672 просмотров
  • 2 комментария
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EPA. Криштиану Роналду
© EPA. Криштиану Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса», который состоится 3 июня в Кардиффе.

«В день матча будет много нервов, так что сейчас я предпочитаю не думать о финале. «Ювентус» – безупречная команда, но и мы тоже. У меня предчувствие, что мы покажем отличную игру и одержим победу.

Мы почувствовали облегчение, выиграв чемпионат, и теперь у нас есть уникальная возможность выиграть Лигу чемпионов. Это необыкновенный момент», – сказал Роналду.

Источник — Goal.com

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Комментарии
    lenares83
      lenares83, 30.05.2017 21:12
    -3
    Феноменальный футболист, но думаю выиграет Ювентус, почему да потому что они разгромили Барселону, то спокойну и Реал вынесут., а сказать по другому он и не мог перед матчем.
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    Вова Бойко
      Вова Бойко, 30.05.2017 21:41
    -1
    Ювентус хороша команда але в ряду з Реалом ще не стоїть!
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