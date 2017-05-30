Андрій ПАВЕЛКО: «Ніяких пропозицій Суркісу я не робив»

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко спростував інформацію стосовного можливого призначення Григорія Суркіса на посаду віце-президента ФФУ.
«Я можу сказати, що ніяких пропозицій Григорію Михайловичу я не робив. У нас є сформована команда Федерації футболу і я задоволений тією роботою, яка робиться і приносить реальні плоди.
Григорій Суркіс є почесним президентом Федерації футболу, це і без того важлива і відповідальна позиція. Перемовин стосовно нових призначень я не вів і не веду» - сказав Андрій Павелко.
Источник — Федерация футбола Украины
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