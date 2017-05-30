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Андрій ПАВЕЛКО: «Ніяких пропозицій Суркісу я не робив»

Президент ФФУ прокоментував інформацію щодо можливого призначення Григорія Суркіса віце-президентом

  • 30.05.2017 20:50
  • 358 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Павелко
© ФФУ. Андрей Павелко

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко спростував інформацію стосовного можливого призначення Григорія Суркіса на посаду віце-президента ФФУ.

«Я можу сказати, що ніяких пропозицій Григорію Михайловичу я не робив. У нас є сформована команда  Федерації футболу і я задоволений тією роботою, яка робиться і приносить реальні плоди.

Григорій Суркіс є почесним президентом Федерації футболу, це і без того важлива і відповідальна позиція. Перемовин стосовно нових призначень я не вів і не веду» - сказав Андрій Павелко.

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 30.05.2017 21:11
    -1
    Теперь все понятно. ГМС после 2018 года в УЕФА работать не будет... Жаль. Кто тогда будет нам ЧМ пробивать в Украину?
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    olexyn
    online
      olexyn, 30.05.2017 22:13
    0
    ГМС - це ГОЛОВА..! Він вже давно знайшов вихід, як продовжувати функціонерство в УЄФА. Єдинне - не каже, який вихід.
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