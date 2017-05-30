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Степаненко продлил соглашение с Шахтером

Полузащитник «горняков» остается в команде еще на 5 лет

  • 30.05.2017 20:35
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Метки
ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Донецкий «Шахтер» продлил контракт с Тарасом Степаненко. Соглашение рассчитано на 5 лет.

Напомним, 27-летний футболист перешел в донецкий клуб из запорожского «Металлурга» в мае 2010 года. Предыдущий контракт хавбека был рассчитан до лета 2020 года.

За семь лет Степаненко провел за «оранжево-черных» 199 матчей и забил 15 голов. В текущем сезоне на счету игрока 40 поединков и 4 мяча.

Источник — ФК Шахтер

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