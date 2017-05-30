Степаненко продлил соглашение с Шахтером

Донецкий «Шахтер» продлил контракт с Тарасом Степаненко. Соглашение рассчитано на 5 лет.

Напомним, 27-летний футболист перешел в донецкий клуб из запорожского «Металлурга» в мае 2010 года. Предыдущий контракт хавбека был рассчитан до лета 2020 года.

За семь лет Степаненко провел за «оранжево-черных» 199 матчей и забил 15 голов. В текущем сезоне на счету игрока 40 поединков и 4 мяча.