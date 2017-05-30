Борнмут объявил о трансфере Беговича

«Борнмут» подтвердил переход голкипера «Челси» Асмира Беговича. Боснийский вратарь присоединиться к новой команде 1 июля.



Срок контракта и сумма трансфера не разглашаются, но, по информации британских СМИ, речь идет о £ 10 млн (около € 11,5 млн).



Напомним, Бегович перешел в «Челси» летом 2015 года за € 11 млн из «Сток Сити» и сыграл в составе лондонского клуба 33 матча.



29-летний вратарь уже выступал в «Борнмуте» в 2007 году на правах аренды.