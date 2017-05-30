Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Борнмут объявил о трансфере Беговича

Боснийский вратарь присоединиться к новой команде 1 июля

  • 30.05.2017 20:25
  • 140 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Борнмут. Асмир Бегович
© ФК Борнмут. Асмир Бегович

«Борнмут» подтвердил переход голкипера «Челси» Асмира Беговича. Боснийский вратарь присоединиться к новой команде 1 июля.

Срок контракта и сумма трансфера не разглашаются, но, по информации британских СМИ, речь идет о £ 10 млн (около € 11,5 млн).

Напомним, Бегович перешел в «Челси» летом 2015 года за € 11 млн из «Сток Сити» и сыграл в составе лондонского клуба 33 матча.

29-летний вратарь уже выступал в «Борнмуте» в 2007 году на правах аренды.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.