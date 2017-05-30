Хацкевич и Шовковский встретились с Игорем Суркисом

Вчера на стадионе «Динамо» Александр Хацкевич и Александр Шовковский встретились с президентом клуба Игорем Суркисом.
Также Суркис разговаривал с главным тренером команды Сергеем Ребровым. Сергей Станиславович озвучил президенту свои пожелания, Игорь Михайлович взял паузу для принятия решения.
Окончательный ответ на вопрос, продолжит Ребров работу с «Динамо», будет дан в течение нескольких ближайших дней.
Источник — Динамомания
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Хороший человек, легенда Динамо - но не надо. Наелись мы "хороших тренеров с динамовским прошлым".
Не Лужный, не Калитвинцев, не Михайличенко, не Михайленко.
Тренер с опытом нужен. С серьезным опытом.
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