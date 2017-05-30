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Хацкевич и Шовковский встретились с Игорем Суркисом

Также президент «Динамо» пообщался с Сергеем Ребровым

  • 30.05.2017 20:05
  • 1793 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФФУ. Александр Хацкевич
© ФФУ. Александр Хацкевич

Вчера на стадионе «Динамо» Александр Хацкевич и Александр Шовковский встретились с президентом клуба Игорем Суркисом.

Также Суркис разговаривал с главным тренером команды Сергеем Ребровым. Сергей Станиславович озвучил президенту свои пожелания, Игорь Михайлович взял паузу для принятия решения.

Окончательный ответ на вопрос, продолжит Ребров работу с «Динамо», будет дан в течение нескольких ближайших дней.

Источник — Динамомания

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Комментарии
    tylerss
    online
      tylerss, 30.05.2017 20:11
    +8
    Только не Хацкевич.
    Хороший человек, легенда Динамо - но не надо. Наелись мы "хороших тренеров с динамовским прошлым".
    Не Лужный, не Калитвинцев, не Михайличенко, не Михайленко.
    Тренер с опытом нужен. С серьезным опытом.
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    Lex Aries
    online
      Lex Aries, 30.05.2017 20:31
    +3
    Ну сколько можно наблюдать за этим переливанием из пустого в порожнее? Да тут хоть какого именитого тренера не поставь, толку не будет при этом президенте.
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    A-68
    online
      A-68, 30.05.2017 20:48
    0
    Суркісам потрібно інвестувати великі гроші в Д(К), тоді буде результат.!
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