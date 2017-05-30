Вукоевич будет работать в Динамо менеджером

Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Вукоевич возвращается в столицу Украины. С 1 июня 2017 года хорват будет работать в киевском клубе менеджером по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы.

Напомним, Вукоевич в составе «Динамо» стал чемпионом Украины (2009), обладателем Кубка Украины (2014) и Суперкубка Украины (2009, 2011). На правах аренды выступал за «Спартак» (Москва) и «Динамо» (Загреб), а в 2015 году подписал контракт с венской «Аустрией». Сезон 2016/2017 стал последним в игровой карьере 33-летнего футболиста.