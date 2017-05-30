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Вукоевич будет работать в Динамо менеджером

Хорват возвращается в киевский клуб

  • 30.05.2017 19:47
  • 1366 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Огнен Вукоевич
© ФК Динамо Киев. Огнен Вукоевич

Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Вукоевич возвращается в столицу Украины. С 1 июня 2017 года хорват будет работать в киевском клубе менеджером по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы.

Напомним, Вукоевич в составе «Динамо» стал чемпионом Украины (2009), обладателем Кубка Украины (2014) и Суперкубка Украины (2009, 2011). На правах аренды выступал за «Спартак» (Москва) и «Динамо» (Загреб), а в 2015 году подписал контракт с венской «Аустрией». Сезон 2016/2017 стал последним в игровой карьере 33-летнего футболиста.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    zhyr
    zhyr, 30.05.2017 19:53
    +2
    яке ще "динамівське серце" Суркіс не пристроїв у клубі?))
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    diogendog
      diogendog, 30.05.2017 19:55
    +1
    курс на балканизацию Динамо?
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    finka13
      finka13, 30.05.2017 20:08
    +6
    Бля... Ну как так?
    Я ничего не имею против Вукоевича, но всем должны заниматься эксперты..
    Почему нельзя найти человека с соответствующим образованием и опытом?
    Один толковый управленец с профильным образованием (даже не MBA) мог бы принести пользу много больше чем 10 динамовских сердец и обошёлся бы клубу в 100 раз дешевле чем скопище дармоедов...
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    kazap.net
      kazap.net, 30.05.2017 20:19
    -1
    Огнен много поиграл за ДК и знает : кто нужен клубу. Шанс у него есть. Ждем хороших результатов.
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    bobul1980
      bobul1980, 30.05.2017 20:19
    0
    33? Чет рано закончил. Ибра докажет.
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