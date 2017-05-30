Вукоевич будет работать в Динамо менеджером

Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Вукоевич возвращается в столицу Украины. С 1 июня 2017 года хорват будет работать в киевском клубе менеджером по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы.
Напомним, Вукоевич в составе «Динамо» стал чемпионом Украины (2009), обладателем Кубка Украины (2014) и Суперкубка Украины (2009, 2011). На правах аренды выступал за «Спартак» (Москва) и «Динамо» (Загреб), а в 2015 году подписал контракт с венской «Аустрией». Сезон 2016/2017 стал последним в игровой карьере 33-летнего футболиста.
Источник — ФК Динамо Киев
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Я ничего не имею против Вукоевича, но всем должны заниматься эксперты..
Почему нельзя найти человека с соответствующим образованием и опытом?
Один толковый управленец с профильным образованием (даже не MBA) мог бы принести пользу много больше чем 10 динамовских сердец и обошёлся бы клубу в 100 раз дешевле чем скопище дармоедов...
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