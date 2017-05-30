Наступного сезону чемпіонат України також проходитиме у два етапи

На Засіданні Комісії з реорганізації ФФУ (далі – Комісії), що відбулося 19 травня ц.р., затверджено формат і план-календар Чемпіонату УПЛ сезону 2017/18 років.
ФОРМАТ
Формат Чемпіонату УПЛ на наступний сезон має такий вигляд:
– кількість команд – 12;
– кількість турів – 32 плюс матчі плей-оф у Групі 2;
– загальна кількість матчів – 192 плюс матчі плей-оф у Групі 2.
Також Комісією затверджено систему розіграшу Чемпіонату УПЛ-2017/18:
– Чемпіонат проходить у два етапи;
– етап I: 2 кола – 22 тури – 132 матчі;
– етап II:2 кола – 10 турів – 30 матчів у кожній Групі плюс матчі плей-оф у Групі 2;
– за підсумками етап I формуються дві Групи по 6 команд;
– Група 1: місця з 1-го по 6-те, визначається чемпіон УПЛ плюс команди, які візьмуть участь у Лізі чемпіонів та Лізі Європи УЄФА;
– Група 2: місця з 7-го по 12-те, визначаються команди, які залишають УПЛ;
– команда, яка посіла 12-те місце, напряму вилітає з УПЛ;
– команда, яка посіла 11-те місце, грає два матчі плей-оф із командою, яка посіла 2-е місце в чемпіонаті Першої ліги ПФЛ, причому перший матч плей-оф проводиться на полі команди ПФЛ;
– команда, яка посіла 10-те місце, грає два матчі плей-оф із командою, яка посіла 3-е місце в чемпіонаті Першої ліги ПФЛ, причому перший матч плей-оф проводиться на полі команди ПФЛ;
– очки, здобуті на етап I Чемпіонату, зберігаються.
ПЛАН-КАЛЕНДАР
Комісія також затвердила план-календар Чемпіонату УПЛ сезону-2017/18. Він має такий вигляд:
Источник — УПЛ
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в еврокубках та же фигня.
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