Наступного сезону чемпіонат України також проходитиме у два етапи

На Засіданні Комісії з реорганізації ФФУ (далі – Комісії), що відбулося 19 травня ц.р., затверджено формат і план-календар Чемпіонату УПЛ сезону 2017/18 років.

ФОРМАТ

Формат Чемпіонату УПЛ на наступний сезон має такий вигляд:

– кількість команд – 12;

– кількість турів – 32 плюс матчі плей-оф у Групі 2;

– загальна кількість матчів – 192 плюс матчі плей-оф у Групі 2.

Також Комісією затверджено систему розіграшу Чемпіонату УПЛ-2017/18:

– Чемпіонат проходить у два етапи;

– етап I: 2 кола – 22 тури – 132 матчі;

– етап II:2 кола – 10 турів – 30 матчів у кожній Групі плюс матчі плей-оф у Групі 2;

– за підсумками етап I формуються дві Групи по 6 команд;

– Група 1: місця з 1-го по 6-те, визначається чемпіон УПЛ плюс команди, які візьмуть участь у Лізі чемпіонів та Лізі Європи УЄФА;

– Група 2: місця з 7-го по 12-те, визначаються команди, які залишають УПЛ;

– команда, яка посіла 12-те місце, напряму вилітає з УПЛ;

– команда, яка посіла 11-те місце, грає два матчі плей-оф із командою, яка посіла 2-е місце в чемпіонаті Першої ліги ПФЛ, причому перший матч плей-оф проводиться на полі команди ПФЛ;

– команда, яка посіла 10-те місце, грає два матчі плей-оф із командою, яка посіла 3-е місце в чемпіонаті Першої ліги ПФЛ, причому перший матч плей-оф проводиться на полі команди ПФЛ;

– очки, здобуті на етап I Чемпіонату, зберігаються.

ПЛАН-КАЛЕНДАР