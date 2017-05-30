Сборная Финляндии огласила состав на матч с Украиной

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва назвал имена 22 футболистов, которые будут готовиться к товарищеской встрече с Лихтенштейном — в Турку 7 июня, а также к матчу отбора чемпионата мира-2018 в Тампере против сборной Украины, который состоится в Тампере 11 июня. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Финляндии.
Вратари: Лукаш Градецки («Айнтрахт», Германия), Йессе Йоронен («Фулхэм», Англия), Ансси Йейккола («Рединг», Англия);
Защитники: Кари Аркивуо, Юхани Ояла (оба — «Хеккен», Швеция), Никлас Мойсандер («Вердер», Германия), Саули Вяйсянен (АИК, Греция), Валттери Морен («Васланд-Беверен», Бельгия), Янне Саксела («Спарта», Нидерланды), Йере Уронен («Генк», Бельгия), Юкка Райтала («Коламбус Крю», США);
Полузащитники: Моштаг Ягуби (ХИК), Мехмет Хетемай (СИК), Маркус Халсти («Митьюлланд», Дания), Томас Лам («Ноттингем Форест», Англия), Робин Лод («Панатинаикос», Греция), Каспер Хямяляйнен («Легия», Польша), Рику Риски («Одд», Норвегия), Фредрик Йенсен («Твенте», Нидерланды);
Нападающие: Йоэль Похьянпало («Байер», Германия), Теему Пукки («Брондбю», Дания), Эеро Маркканен (АИК).
Источник — Sport.ua
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