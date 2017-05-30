Сборная Финляндии огласила состав на матч с Украиной

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Арсен Венгер договорился с Арсеналом о новом контракте 19:06 — okeyius Венгер - умница. держать Арс в топе Англии на протяжении стольких лет- круче его только сэр Алекс... 18:38 — chrome я теж вважаю, що Арсену вже пора, але хтось серйозно вважає, що як тільки Венгер піде, то канонір...

Профессор Конте, бронзовая награда Гвардиолы и крах Венгера 19:05 — албанец лиш бы хрень какую - то написать. в говне чужом копатся ето наши писаки умеют