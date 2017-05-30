Игорь СУРКИС: «С Рербовым пока находимся в стадии переговоров»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о состоявшейся вчера встрече с главным тренером команды Сергеем Ребровым относительно возможного заключения с ним нового контракта. Напомним, нынешнее соглашения наставника действует до 31 мая этого года.
«С Сергеем Ребровым в понедельник мы действительно провели встречу и обстоятельно переговорили. Но относительно его будущего мы по-прежнему находимся с ним в стадии переговоров. В ближайшие несколько дней я приму на этот счет решение», — сказал Суркис.
Источник — Динамо Киев от Шурика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А фоточка зачот - суркіс з трьома телефонами - секретарем мабуть влаштувався, гроші відбити на своїх провалах...
Суркис:
- Серёженька, где результат?
Ребров:
- 20 миллионов на трансферы.
Суркис:
- Серёженька, где результат?
Ребров:
- 20 миллионов на трансферы.
Суркис:
- Серёженька, где результат?
Ребров:
- 20 миллионов на трансферы.
СМИ 30 мая 2017 года:
"Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о состоявшейся вчера встрече с главным тренером команды Сергеем Ребровым относительно возможного заключения с ним нового контракта."
А Ахметов кто?
Но... "мы находимся в стадии переговоров".
Трудно себе представить, чтобы президент европейского клуба сообщал такую "новость" СМИ - "мы в стадии".
Так находитесь в стадии переговоров. Ведь это не кто-нибудь - это сам Сергей Ребров. Это же, по сути, для Динамо - Марчело Липпи, это Алекс Фергюссон, это Жоже Мауриньо, это Конте, Симеоне, Юрген Клопп - нужно находится в стадии переговоров с таким тренером!!!
Мля, писец...
Совсем скурился Игорь Рахмильевич... Не знаю как сейчас, но немного ранее доктора из "Бориса" рассказывали, что "чистят" ИМСа от наркоты... Периодически.
Ну и про Монте-Карло все уже давно в курсе - богемная рулетка рулит...
мдя...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.