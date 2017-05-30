Игорь СУРКИС: «С Рербовым пока находимся в стадии переговоров»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о состоявшейся вчера встрече с главным тренером команды Сергеем Ребровым относительно возможного заключения с ним нового контракта. Напомним, нынешнее соглашения наставника действует до 31 мая этого года.

«С Сергеем Ребровым в понедельник мы действительно провели встречу и обстоятельно переговорили. Но относительно его будущего мы по-прежнему находимся с ним в стадии переговоров. В ближайшие несколько дней я приму на этот счет решение», — сказал Суркис.