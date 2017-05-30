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Игорь СУРКИС: «С Рербовым пока находимся в стадии переговоров»

Президент столичного клуба — о ситуации с главным тренером команнды

  • 30.05.2017 17:42
  • 3884 просмотров
  • 13 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Игорь Суркис
© dynamo.kiev.ua. Игорь Суркис
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о состоявшейся вчера встрече с главным тренером команды Сергеем Ребровым относительно возможного заключения с ним нового контракта. Напомним, нынешнее соглашения наставника действует до 31 мая этого года.
 
«С Сергеем Ребровым в понедельник мы действительно провели встречу и обстоятельно переговорили. Но относительно его будущего мы по-прежнему находимся с ним в стадии переговоров. В ближайшие несколько дней я приму на этот счет решение», — сказал Суркис.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Какое решение в отношении Реброва, на ваш взгляд, должен принять Игорь Суркис?
  • 69.16% (157)
    1. Оставить. Дайте Реброву шанс.
  • 30.84% (70)
    2. Уволить. На игру «Динамо» больно смотреть.
Проголосовали — 227 Результаты опроса
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Комментарии
    And_er_son
    online
    And_er_son, 30.05.2017 17:49
    +3
    За три года можно было все давно обсудить. Пожали друг-другу руки и расстались друзьями. Мне так кажется будет лучше).
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    bobul1980
      bobul1980, 30.05.2017 17:58
    +19
    Не в Реброве дело
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    Dima Any
      Dima Any, 30.05.2017 18:03
    +12
    ну коли вже тебе хтось замінить ??? зо 17 років одні првали , жодного нормального тренера , (чучть Сьомін шось там рипнувся ) , 90 процентів трансферів - провальні . Ігор Михайлович - ви абсолютно повний ноль як презедент футбольного клубу
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    Taraniv
      Taraniv, 30.05.2017 18:06
    -20
    Комментарий свернут. Показать
    Суркисня!!! Чемодан-Аэропорт-Земля Обетованная! Украина - историческая родина украинцев, русских и татар! Это так, на заметочку...
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    Tyigena
      Tyigena, 30.05.2017 18:21
    -2
    Taraniv, 30.05.2017 18:06
    Суркисня!!! Чемодан-Аэропорт-Земля Обетованная! Украина - историческая родина украинцев, русских и татар! Это так, на заметочку...
    -многоликий,а ты кто-украинец-русский или татарин?
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    alegofich
    alegofich, 30.05.2017 18:25
    -14
    Комментарий свернут. Показать
    Те що в динамо змін не видно і не буде це факт.
    А фоточка зачот - суркіс з трьома телефонами - секретарем мабуть влаштувався, гроші відбити на своїх провалах...
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    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 30.05.2017 18:34
    +2
    Относительно его будущего, да тут бл...дь, будущее некогда великого клуба решается, а етот жид пархатый так и не понял после стольких лет управления что ето за клуб такой
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    ivangroznii
      ivangroznii, 30.05.2017 18:35
    0
    Оставит 100%
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    diogendog
      diogendog, 30.05.2017 18:41
    +2
    29 мая 2017 года.

    Суркис:
    - Серёженька, где результат?
    Ребров:
    - 20 миллионов на трансферы.
    Суркис:
    - Серёженька, где результат?
    Ребров:
    - 20 миллионов на трансферы.
    Суркис:
    - Серёженька, где результат?
    Ребров:
    - 20 миллионов на трансферы.

    СМИ 30 мая 2017 года:

    "Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о состоявшейся вчера встрече с главным тренером команды Сергеем Ребровым относительно возможного заключения с ним нового контракта."
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    mavast
      mavast, 30.05.2017 18:47
    +1
    Taraniv, 30.05.2017 18:06
    Суркисня!!! Чемодан-Аэропорт-Земля Обетованная! Украина - историческая родина украинцев, русских и татар! Это так, на заметочку...

    А Ахметов кто?
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    tylerss
    online
      tylerss, 30.05.2017 19:22
    +1
    Прошел сезон. Провален.
    Но... "мы находимся в стадии переговоров".
    Трудно себе представить, чтобы президент европейского клуба сообщал такую "новость" СМИ - "мы в стадии".
    Так находитесь в стадии переговоров. Ведь это не кто-нибудь - это сам Сергей Ребров. Это же, по сути, для Динамо - Марчело Липпи, это Алекс Фергюссон, это Жоже Мауриньо, это Конте, Симеоне, Юрген Клопп - нужно находится в стадии переговоров с таким тренером!!!

    Мля, писец...
    Совсем скурился Игорь Рахмильевич... Не знаю как сейчас, но немного ранее доктора из "Бориса" рассказывали, что "чистят" ИМСа от наркоты... Периодически.
    Ну и про Монте-Карло все уже давно в курсе - богемная рулетка рулит...

    мдя...
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    zhyr
    zhyr, 30.05.2017 19:43
    +2
    якщо в Реброва дійсно є інші пропозиції, хай тікає, бо з Суркісом толку не буде
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    dknedounbas
      dknedounbas, 30.05.2017 20:17
    +3
    Главным тренером Динамо будет Хацкевич. Но при младшем Суркисе надеюсь мало на улучшение ситуации - кто бы ни был тренером...
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