Луческу — самый успешный тренер Зенита по проценту набранных очков

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, с которым руководство клуба расторгло контракт, стал самым успешным наставником в истории сине-бело-голубых по проценту набранных очков.
При румынском специалисте «Зенит» набрал 71,9% очков. До этого самым успешным по этому показателю был предыдущий тренер питерской команды — Андре Виллаш-Боаш (71,2%).
Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» перед стартом нынешнего сезона, подписав двухлетнее соглашение после 12 лет работы в донецком «Шахтере».
Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» перед стартом нынешнего сезона, подписав двухлетнее соглашение после 12 лет работы в донецком «Шахтере».
Новым тренером «Зенита», скорее всего, станет итальянский специалист Роберто Манчини.
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