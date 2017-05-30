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Луческу — самый успешный тренер Зенита по проценту набранных очков

Под руководством румынского специалиста клуб набрал 71,9% очков

  • 30.05.2017 17:22
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РИА Новости. Мирча Луческу
© РИА Новости. Мирча Луческу
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, с которым руководство клуба расторгло контракт, стал самым успешным наставником в истории сине-бело-голубых по проценту набранных очков. 
 
При румынском специалисте «Зенит» набрал 71,9% очков. До этого самым успешным по этому показателю был предыдущий тренер питерской команды — Андре Виллаш-Боаш (71,2%).

Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» перед стартом нынешнего сезона, подписав двухлетнее соглашение после 12 лет работы в донецком «Шахтере».
 
Новым тренером «Зенита», скорее всего, станет итальянский специалист Роберто Манчини.

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