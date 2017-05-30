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Павлюченко будет играть в московском Арарате

Клуб был создан летом прошлого года и в настоящее время выступает в третьей лиге в зоне «Москва»

  • 30.05.2017 17:14
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fclm.ru
© fclm.ru
Бывший нападающий сборной России по футболу и екатеринбургского «Урала» Роман Павлюченко подписал контракт с московским футбольным клубом «Арарат».
 
35-летний нападающий во вторник подписал соглашение с «Араратом» на один сезон.
 
Ранее Роман выступал за столичные «Спартак» и «Локомотив», екатеринбургский «Урал» и лондонский «Тоттэнхем». В составе красно-белых форвард дважды становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги.
 
Столичный «Арарат» был создан летом прошлого года и в настоящее время выступает в третьей лиге в зоне «Москва». 30 мая он получил лицензию Российского футбольного союза, позволяющую в сезоне 2017-2018 выступать в Профессиональной футбольной лиге в зоне «Центр».
 
Команда получила название в честь известного ереванского клуба, становившегося чемпионом СССР 1973 года и обладателем Кубка страны 1973-го и 1975 годов.

Источник — Newsru.com

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