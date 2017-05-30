Павлюченко будет играть в московском Арарате

Бывший нападающий сборной России по футболу и екатеринбургского «Урала» Роман Павлюченко подписал контракт с московским футбольным клубом «Арарат».

35-летний нападающий во вторник подписал соглашение с «Араратом» на один сезон.

Ранее Роман выступал за столичные «Спартак» и «Локомотив», екатеринбургский «Урал» и лондонский «Тоттэнхем». В составе красно-белых форвард дважды становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги.

Столичный «Арарат» был создан летом прошлого года и в настоящее время выступает в третьей лиге в зоне «Москва». 30 мая он получил лицензию Российского футбольного союза, позволяющую в сезоне 2017-2018 выступать в Профессиональной футбольной лиге в зоне «Центр».

Команда получила название в честь известного ереванского клуба, становившегося чемпионом СССР 1973 года и обладателем Кубка страны 1973-го и 1975 годов.