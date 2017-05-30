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Дмитрий НАГИЕВ: «Верю, что Днепр вернет свою былую силу»

Защитник «Днепра» рассказал, что у него есть варианты трудоустройства

  • 30.05.2017 16:39
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azerisport.com. Дмитрий Нагиев
© azerisport.com. Дмитрий Нагиев

Азербайджанский защитник украинского футбольного клуба «Днепр» Дмитрий Нагиев рассказал о предстоящем матче, дальнейшей карьере и вызове в сборную Азербайджана.

- Проиграв «Ворскле» (0:1) в недавнем матче второй «шестерки» премьер-лиги, вы оформили свое понижение по рангу. 
- Не смогли показать свою игру. Хотели победить в этой встрече. Но реализовать свои момент не сумели. Думаю, справедливым итогом матча была бы ничья.
 
- Вы сами отыграли в этой встрече 81 минуту, но помочь «Днепру» не смогли.
- Делал для команды все, что было. К сожалению, не получилось.
 
- В чем причина того, что недавний финалист Лиги Европы ныне отправляется в первый дивизион?
- Если бы с «Днепра» не сняли очки, то клуб остался бы в премьер-лиге. У нас отняли 15 очков, из-за чего такой клуб опустился в первый дивизион.
 
- Есть угроза того, что клуб прекратит свое существование?
- Нет. Я верю, что «Днепр» вернет свою былую силу.
 
- В заключительном туре вас ждет встреча с «Волынью». Будете играть на победу или уже смирились?
- Мы обязаны обыгрывать «Волынь» на своем поле. Хотим завершить сезон победой. Надеюсь, на стадион придет много болельщиков поддержать нас. Все мы выложимся на максимум ради победы.
 
- Вы намерены остаться в «Днепре»?
- Про свое будущее пока не готов говорить. Все будет ясно во время отпуска.
 
- Предложений из Азербайджана или каких-либо европейских клубов нет?
- Есть варианты. Просто пока я не хочу обнародовать имена клубов.
 
- Вы были в предварительной заявке молодежной сборной Азербайджана U-23, которая выступила на Исламиаде Баку-2017, но в окончательный состав не попали. После этого следили за командой, которая в итоге взяла золотые медали?
- Да, все матчи посмотрел. А после финала я даже написал большинству ребят, поздравив их с завоеванием «золота».
 
- Недавно был обнародован и состав национальной сборной. Ждете там появления и своего имени?
- По правде говоря, я даже не думаю о приглашении из сборной. Стараюсь просто тренироваться и выкладываться на максимум. У каждого есть свое время, свой час. Нужно набраться терпения и ждать, и со временем все будет так, как ты хотел.

Источник — Azerisport.com

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