Головко назвал состав молодежной сборной на Мемориал Лобановского

Сбор команды Александра Головко начнется 1 июня. Напомним, матчи турнира памяти Валерия Лобановского пройдут с 6 по 8 июня в Борисполе и Киеве. Вместе с молодежной сборной Украины участие в соревнованиях примут ее сверстники из Черногории, Финляндии и Словении.
Вратари: Даниил Каневцев, Дмитрий Безрук (оба - «Черноморец», Одесса)
Защитники: Иван Зотько ( «Валенсия», Испания), Дмитрий Литвин ( «Фафе», Португалия), Павел Лукьянчук, Александр Осман, Александр Тимчик (все - «Динамо», Киев), Иван Лобай («Карпаты» Львов), Игорь Кирюханцев («Шахтер», Донецк)
Полузащитники: Бека Вачиберадзе («Бетис», Испания), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Илья Брюхов («Кальяри», Италия), Валерий Лучкевич («Стандард», Бельгия), Марьян Швед («Севилья», Испания), Юрий Вакулко, Игорь Кочергин, Евгений Чеберко (все - «Днепр», Днепр), Максим Третьяков («Черноморец» Одесса), Александр Зубков («Шахтер», Донецк)
Нападающие: Алексей Гуцуляк («Карпаты» Львов), Алексей Збунь («Звезда», Кропивницкий)
Источник — Федерация футбола Украины
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