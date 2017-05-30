Головко назвал состав молодежной сборной на Мемориал Лобановского

За три года можно было все давно обсудить. Пожали друг-другу руки и расстались друзьями. Мне так ...

Настоящий динамовец, бля... Что меня поражает - несмотря на то, что Миля алкаш, что спаивал (и до...

Якщо чесно, то я не бачу в Джошуа великого боксера (він хороший боксер, наразі один з кращих, тут...

Я, лично, не могу представить ГМС замом у Павелко, не тот уровень. Хотя ГМС и приложил руку к &qu...

продолжу - мне (и думаю не одному мне) не нравится тенденция тупо погони за титулами (хотя конечн...

Никогда не был поклонником серии А и вообще итальянского футбола, НО... статья возмутила просто т...