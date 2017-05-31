Черноморец проигрывает Динамо и остается без Лиги Европы

Днем в среду спортивный интернет взорвала информация о том, что «Динамо» в новом сезоне возглавит Александр Хацкевич, но поскольку официально эта информация не была подтверждена, называть матч в Одессе против «Черноморца» последним для Сергея Реброва у руля киевского клуба торопиться не будем.

А, тем временем, Сергей Ребров выставил на заключительную игру в сезоне несколько экспериментальный стартовый состав, в котором не было Андрея Ярмоленко, зато нашлось место Роману Яремчуку, Александру Тымчику и Никите Бурде, для которых, наверняка, это было событием.

То ли такой вариант состава киевлян, то ли собственная турнирная задача стали мотиватором для ребят Бабича, но стартовые минуты матча однозначно были за «Черноморцем». На 10-й минуте Владислав Кабаев, слева ворвавшись в штрафную, с носка пробил в направлении дальнего угла – мяч разминулся со штангой в сантиметрах. И в дальнейшем «моряки» много и разнообразно атаковали, не было только завершающего удара.

Не исключено, что строго сыграть в обороне в начале матча, такой и была установка от Сергея Реброва, но с середины тайма игра постепенно стала перемещаться ближе к воротам Безрука. Когда же Буяльский на 29-й минуте нашел острое продолжение атаки «Динамо», сделав передачу на ход Гонсалесу, счет в матче был открыт – после удара парагвайского легионера мяч закатился в ворота у самой штанги. Небольшой шок у одесситов – и этим едва не воспользовались «динамовцы». После удара Цыганкова Гонсалес подставил ногу под мяч, чем дезориентировал Безрука – голкипер «Черноморца» бросился в один угол, мяч полетел в противоположный, но угодил в штангу.

«Моряки» так и смогли отойти удара, пропустив мяч. «Динамо» комфортно оккупировало половину поля одесситов, но не более того – Безрук до перерыва больше в игру не вступал.

Словно второе дыхание открылось у одесситов после перерыва. Игра переместилась на половину поля «Динамо» и очень редко покидала её. Усилия «Черноморца» увенчались успехом на 53-й минуте, когда Очигава в попытке сыграть в подкате против Хобленко в пределах штрафной зацепил мяч рукой. Арбитр Козык решительно указал на «точку», а Андриевский с пенальти пробил так, что у Рудько не было шансов.

Игра явно не давалась киевлянам, и Сергей Ребров был вынужден вводить на поле тяжелую артиллерию – Сидорчука и Ярмоленко. Лидеру «Динамо», чтобы показать себя во всей красе, времени много не понадобилось. На 64-й минуте на входе в штрафную Ярмоленко обыгрался в длинную стенку с Буяльским, ну, а пробить с 10-ти метров мимо Безрука в дальний угол для Андрея было делом техники.

«Черноморец» и до этого больше играл на атаку, но, пропустив второй мяч, одесситы вперед шли уже с открытым забралом и большими силами. Другое дело, что в атаке «моряки» полагались на длинные передачи за спины защитникам да на стандарты в исполнении Андриевского, и эта тактика дивидендов не приносила. К тому же, и замены Александра Бабича оказались не столь эффективными, как у его визави – ни Мусолитин, ни Сильвио ничем себя не проявили.

2:1 – победа «Динамо», и «Черноморец» на следующий сезон остается без еврокубков.

Ростислав ОРЕХОВ

«Динамо» – «Черноморец» – 2:1 (1:0)

«Динамо»: Артур Рудько, Александар Пантич, Александр Тымчик, Зураб Очигава, Никита Бурда, Виталий Буяльский, Николай Морозюк, Роман Яремчук, Виктор Цыганков (Сергей Рыбалка, '78), Владимир Шепелев (Сергей Сидорчук, '61), Дерлис Гонсалес (Андрей Ярмоленко, '61)

«Черноморец»: Дмитрий Безрук, Давид Хочолава, Ризван Аблитаров, Сергей Люлька, Александр Андриевский, Александр Азацкий (Александр Машнин, '46), Максим Третьяков, Алексей Хобленко (Николай Мусолитин, '70), Олег Данченко, Дмитрий Коркишко, Владислав Кабаев (Сильвио, '79)

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Дерлис Гонсалес, 29, Андрей Ярмоленко, 64 - Александр Андриевский, 53, с пенальти. Дерлис Гонсалес, 29, Андрей Ярмоленко, 64 - Александр Андриевский, 53, с пенальти.

Владимир Шепелев, 32. Никита Бурда, 66. Николай Морозюк, 82. - Давид Хочолава, 33. Александр Андриевский, 55. Николай Мусолитин, 84. Олег Данченко, 89. Владимир Шепелев, 32. Никита Бурда, 66. Николай Морозюк, 82.- Давид Хочолава, 33. Александр Андриевский, 55. Николай Мусолитин, 84. Олег Данченко, 89.

Удары (в створ): 8 (3) – 6 (3).

Угловые: 1 – 2.

Офсайды: 2 – 1.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.