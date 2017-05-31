Ворскла играет вничью со Сталью и выигрывает Кубок престижа

Среди того блока матчей, которые в среду одновременно игрались в нижней шестерке, матч в Днепре между «Сталью» и «Ворсклой» был, безусловно, центральным – в нём на кону стояло седьмое место. Не Бог весь что, но стать лучшим среди худших тоже престижно. А, кроме того, УПЛ за это седьмое место еще и вручает очень симпатичный «Кубок престижа».

В первой же атаке «сталеваров» Шабанов с 20-ти метров пробил рядом со штангой, и, как показали стартовые минуты, «Ворскла» была не против того, чтобы инициативой и мячом больше будут владеть подопечные Кучука. Причем до такой степени, что «ворскляне» впервые приблизились к владениям Бандуры лишь на 13-й минуте, когда Одарюк очень сильно и очень неточно пробил в направлении ворот. Но через 5 минут Шабанов не уследил за Хлебасом после длинной передачи в штрафную, полтавчанин справа выбежал на ударную позицию, однако пробил очень сильно и в ближний угол – именно там и был Бандура.

Ближе к середине тайма «Сталь» несколько сбросила обороты, что позволило полтавчанам подумать об атакующей игре, но ничем подопечных Кучука им удивить так и не удалось. В свою очередь, и в действиях «сталеваров» не было особого креатива. Как правило, все атаки завершались навесами в штрафную, но Дебелко там развернуться не давали. Уже в компенсированное время форвард «Стали» едва не вывел из строя голкипера «Ворсклы», когда в штрафной нечаянно ударил Шуста ногой в лицо, но тот после оказания помощи все-таки продолжил игру.

И после перерыва Шуст был не обременен серьезной работой, практически не вступая в игру, и это притом, что «сталевары» по-прежнему большую часть времени владели мячом. Ближе к середине второго тайма в обеих командах пошли замены, и первым себя в деле показал Загорулько, когда справа ворвался в штрафную – далее был удар низом в дальний угол, но Бандура таки смог дотянуться до мяча. Фактически зеркальный момент вскоре возник и у Васина – теперь уже Шуст четко зафиксировал мяч.

Все на поле было тихо и мирно, но ближе к концу матча игра неожиданно закипела. После углового от Деула и удара по воротам Шуст отбил мяч почти на линии ворот, но, видимо, что-то услышал от Каленчука, и в штрафной завязалась перепалка. Арбитр Пасхал утихомирил её желтыми карточками каждому, а вслед за этим, через какую-то минуту, по предупреждению заработали Кравченко и Чеснаков, срывая перспективные атаки соперника.

По активности «сталеваров» можно было догадаться, что их ничейный счет не устраивает. На 90-й минуте Каленчук плотно приложился к мячу с линии штрафной, но его удар принял на себя Даллку, от которого мяч улетел на угловой. Четыре минуты к основному времени компенсировал Игорь Пасхал, но и они нули на табло стадиона «Метеор» не изменили.

0:0 – «Ворскла» финиширует седьмой, ей и достался «Кубок престижа».

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ



«Сталь» – «Ворскла» – 0:0

«Сталь»: Александр Бандура, Антон Кравченко, Артем Шабанов, Милош Стаменкович, Леандро Да Силва, Максим Каленчук, Роман Карасюк, Бой Деул (Эдгар Малакян, '88), Юрий Климчук, Орест Кузык (Денис Васин, '63), Роман Дебелко (Кваме Карикари, '64)

«Ворскла»: Богдан Шуст, Александр Чижов, Ардин Даллку, Вадим Сапай, Владимир Чеснаков, Андрей Ткачук, Дмитрий Хлёбас (Артур Загорулько, '62), Вячеслав Шарпар, Игорь Пердута, Павел Ребенок, Владимир Одарюк (Сергей Мякушко, '85)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).



Роман Карасюк, 42. Максим Каленчук, 77. Антон Кравченко, 78. - Вадим Сапай, 39. Игорь Пердута, 69. Ардин Даллку, 75. Богдан Шуст, 77. Владимир Чеснаков, 81.. Роман Карасюк, 42. Максим Каленчук, 77. Антон Кравченко, 78.- Вадим Сапай, 39. Игорь Пердута, 69. Ардин Даллку, 75. Богдан Шуст, 77. Владимир Чеснаков, 81..

Удары (в створ): 12 (3) – 4 (2).

Угловые: 9 – 3.

Офсайды: 1 – 0.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.