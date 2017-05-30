Тухель покинет дортмундскую Боруссию

Контракт 43-летнего специалиста с немецким клубом был рассчитан до лета 2018 года, однако у тренера и руководства клуба возникли существенные разногласия.
Тухель пришел в «Боруссию» в 2015 году после работы в «Майнце». Он выиграл с командой Кубок Германии-2016/17.
Ранее была информация, что «Боруссию» может возглавить Люсьен Фавр из «Ниццы».
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