Милевский покинет Тосно

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о ситуации с нападающим Артемом Милевским.

«Будущее Артема Милевского в клубе? Пока мы решаем этот вопрос, но, скорее всего, он не останется в «Тосно». Окончательно примем решение на следующей неделе», – говорит Матюшенко.

Украинский футболист перебрался в «Тосно» в августе 2016 года. В минувшем сезоне 32-летний форвард принял участие в 17 матчах (6 в основном составе), но результативными действиями не отметился. Контракт Милевского действует до лета 2018 года.