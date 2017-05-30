Милевский покинет Тосно

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о ситуации с нападающим Артемом Милевским.
«Будущее Артема Милевского в клубе? Пока мы решаем этот вопрос, но, скорее всего, он не останется в «Тосно». Окончательно примем решение на следующей неделе», – говорит Матюшенко.
Украинский футболист перебрался в «Тосно» в августе 2016 года. В минувшем сезоне 32-летний форвард принял участие в 17 матчах (6 в основном составе), но результативными действиями не отметился. Контракт Милевского действует до лета 2018 года.
Источник — Чемпионат
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