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Милевский покинет Тосно

Украинский нападающий, скорее всего, будет вынужден искать себе новый клуб

  • 30.05.2017 14:25
  • 728 просмотров
  • 2 комментария
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instagram.com/timi1010. Артем Милевский
© instagram.com/timi1010. Артем Милевский
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о ситуации с нападающим Артемом Милевским.
 
«Будущее Артема Милевского в клубе? Пока мы решаем этот вопрос, но, скорее всего, он не останется в «Тосно». Окончательно примем решение на следующей неделе», – говорит Матюшенко.
 
Украинский футболист перебрался в «Тосно» в августе 2016 года. В минувшем сезоне 32-летний форвард принял участие в 17 матчах (6 в основном составе), но результативными действиями не отметился. Контракт Милевского действует до лета 2018 года.
 

Источник — Чемпионат

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Комментарии
    topexpertintheworld
      topexpertintheworld, 30.05.2017 14:31
    0
    Видимо пора на пенсию, если даже в Тосно закрепится не смог...
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    Patriot UA
      Patriot UA, 30.05.2017 14:34
    0
    дивлячись як грають сьогоднішні гравці Динамо, то Міля з Алієвим футбольні Боги були....
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