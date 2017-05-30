Марсель приглашает полузащитника Динамо

Полузащитник киевского «Динамо» Юнес Беланда может пополнить один из французских клубов. После возвращения из аренды за «Ниццу» на Беланда претендует «Марсель».
Ранее мы сообщали об интересе к персоне 27-летнего футболиста со стороны «Лиона», который поспорит с «Марселем» за Беланда.
Напомним, что контракт марокканца с «Динамо» рассчитан до лета 2018-го года.
Источник — Sport.ua
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