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Марсель приглашает полузащитника Динамо

Юнес Беланда может остаться во Франции

  • 30.05.2017 13:26
  • 2450 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Ницца. Юнес Беланда
© ФК Ницца. Юнес Беланда
Полузащитник киевского «Динамо» Юнес Беланда может пополнить один из французских клубов. После возвращения из аренды за «Ниццу» на Беланда претендует «Марсель».
 
Ранее мы сообщали об интересе к персоне 27-летнего футболиста со стороны «Лиона», который поспорит с «Марселем» за Беланда.
 
Напомним, что контракт марокканца с «Динамо» рассчитан до лета 2018-го года.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    darvey77
      darvey77, 30.05.2017 14:06
    +2
    а у Динамо я так понимаю с атакующими полузащитниками усё ОК
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