Марсель приглашает полузащитника Динамо

Полузащитник киевского «Динамо» Юнес Беланда может пополнить один из французских клубов. После возвращения из аренды за «Ниццу» на Беланда претендует «Марсель».

Ранее мы сообщали об интересе к персоне 27-летнего футболиста со стороны «Лиона», который поспорит с «Марселем» за Беланда.

Напомним, что контракт марокканца с «Динамо» рассчитан до лета 2018-го года.