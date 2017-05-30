Чемпионат Италии стал самым результативным в Европе

По итогам минувшего сезона чемпионат Германии впервые за долгое время утратил статус самого результативного среди топ-пяти лиг Европы. В бундеслиге впервые за 27 лет забивали не больше, чем в других ведущих европейских чемпионатах – всего 2,87 мяча в среднем за игру. Это третий результат.

Наиболее результативным стал чемпионат Италии – 2,96 мяча за матч в среднем. Второе место – у чемпионата Испании (2,94 мяча за игру).