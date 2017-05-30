Александр ЧИЖОВ: «Задача - занять 7-е место»

Центральный защитник «Ворсклы» Александр Чижов высказал свое мнение о предстоящем поединке со «Сталью».
«Матч будет интересным. Мы соседи по турнирной таблице. При удачном раскладе как мы, так и они, можем занять седьмое место. На данный момент у нас стоит такая задача — занять седьмое место», — сказал Чижов.
Источник — ТК Футбол
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