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Александр ЧИЖОВ: «Задача - занять 7-е место»

Футболист «Ворсклы» - о предстоящем матче чемпионата Украины против «Стали»

  • 30.05.2017 13:09
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Метки
ФК Шахтер Донецк. Александр Чижов
© ФК Шахтер Донецк. Александр Чижов
Центральный защитник «Ворсклы» Александр Чижов высказал свое мнение о предстоящем поединке со «Сталью».
 
«Матч будет интересным. Мы соседи по турнирной таблице. При удачном раскладе как мы, так и они, можем занять седьмое место. На данный момент у нас стоит такая задача — занять седьмое место», — сказал Чижов.
 

Источник — ТК Футбол

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