Александр ЧИЖОВ: «Задача - занять 7-е место»

Динамо ждет судьба Металиста и Днепра... скоро останется только Шахтер и дворовые команды!!!

а в США все ракеты на наших двигателях летают и ничего *...

Я не перестаю удивляться тупоумию болел Шахты! Ты хоть читай, кто здесь и что пишет! Куча неадекв...

Клубный музей Шахтёра будет создан и находиться в тюремной камере, где пожизненный срок будет отб...

Дурень думкою багатіє! Клубный музей

У тебя в голове всегда не было мозгов, потому тебе нечем думать! Ты, дурачок, забыл, что перед п...