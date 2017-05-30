ОФИЦИАЛЬНО: Мусаккио - игрок Милана

Экс-защитник «Вильярреала» Матео Мусаккио подписал 4-летний контракт с «Миланом», сообщает официальный сайт клуба. Защитник сборной Аргентины уже представлен широкой публике и начнет с «россонери» подготовку к новому сезону.
Напомним, что Мусаккио отыграл 189 матчей за «Вильярреал», забив в них 7 голов. До этого 26-летний футболист выступал в составе «Ривер Плейт».
Источник — Sport.ua
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