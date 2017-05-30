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ОФИЦИАЛЬНО: Мусаккио - игрок Милана

«Россонери» сообщили о своем первом трансфере после окончания сезона

  • 30.05.2017 12:23
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ОФИЦИАЛЬНО: Мусаккио - игрок Милана
Экс-защитник «Вильярреала» Матео Мусаккио подписал 4-летний контракт с «Миланом», сообщает официальный сайт клуба. Защитник сборной Аргентины уже представлен широкой публике и начнет с «россонери» подготовку к новому сезону.
 
Напомним, что Мусаккио отыграл 189 матчей за «Вильярреал», забив в них 7 голов. До этого 26-летний футболист выступал в составе «Ривер Плейт».
 

Источник — Sport.ua

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