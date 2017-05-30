Григорий СУРКИС: «В заместители к Павелко не напрашивался»

Похоже, Григорий Суркис не намерен становиться вице-президентом ФФУ.
«Во-первых, мне таких предложений не поступало. Во-вторых, я нигде не читал о намерениях г-на Павелко внести мою кандидатуру на должность вице-президента после того, как он будет переизбран президентом ФФУ на новый срок. Ну и, в-третьих, сам я тоже не напрашивался к Андрею Васильевичу в заместители. Не могут же без меня – меня женить. Хотя, как показывает многолетний опыт общения с некоторыми гражданами – был бы человек, а сплетня быстро состряпается. Поэтому спешу успокоить вечно озабоченных моей судьбой группу товарищей – в регалиях недостатка не испытываю.
И вообще, предлагаю сменить тему на действительно важную и актуальную для всего украинского футбола. Через год Киев принимает финал Лиги чемпионов УЕФА. В каком состоянии готовности к этому статусному событию пребывает столица Украины? Все ли проблемы решены на НСК «Олимпийский»? Как обстоят дела с выполнением требований УЕФА по безопасности, и многие другие вопросы, четкие ответы на которые должна дать принимающая сторона. Вот это действительно достойная для широкой общественности тема общенациональной важности.
Занимаясь подготовкой к проведению Евро-2012, я не понаслышке знаю, какой это колоссальный объем работ, и какой груз ответственности ложится на плечи ФФУ, городских властей и руководства государства. Поэтому если кого-то волнуют новые должности, то меня, в первую очередь, беспокоит имидж и репутация украинского футбола и страны в целом», - сказал Суркис.
Источник — Footclub
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Кстати ,эту новость первым растиражировал Цыгавнюк в своей передачи ,а ты все спишь и видишь заговор каналов Футбол и Ахметова лично против Динамо и Суркисов . Успокойся , слишком мелкая дичь для Ахметова твое Динамо и Суркисы вместе с Опоблоком ! У него задачи повыше !
Нормально так одёрнул кротоканал и его главную ведущую, все четко и по делу, не то что нытье Дениски из серии "чую дзвiн, та не знаю де вiн, но точно знаю что он против Шахтера"
Не выдавай желаемое за действительность ! Это Гришку "одернули" сказав что ты здесь и нахер не нужен ! Твое время закончилось в 2012 году. Дослуживай в УЕФА и марш на пенсию ,сбитые летчики никому не нужны !Кстати ,эту новость первым растиражировал Цыгавнюк в своей передачи ,а ты все спишь и видишь заговор каналов Футбол и Ахметова лично против Динамо и Суркисов . Успокойся , слишком мелкая дичь для Ахметова твое Динамо и Суркисы вместе с Опоблоком ! У него задачи повыше !
так все таки тело ты кто-вадо 1976 или вадо-1976?
Нормально так одёрнул кротоканал и его главную ведущую, все четко и по делу, не то что нытье Дениски из серии "чую дзвiн, та не знаю де вiн, но точно знаю что он против Шахтера"
Не выдавай желаемое за действительность ! Это Гришку "одернули" сказав что ты здесь и нахер не нужен ! Твое время закончилось в 2012 году. Дослуживай в УЕФА и марш на пенсию ,сбитые летчики никому не нужны !Кстати ,эту новость первым растиражировал Цыгавнюк в своей передачи ,а ты все спишь и видишь заговор каналов Футбол и Ахметова лично против Динамо и Суркисов . Успокойся , слишком мелкая дичь для Ахметова твое Динамо и Суркисы вместе с Опоблоком ! У него задачи повыше !
Хосподи, ну сколько ж можно в своем кротяском маня-мирке жить, который в изобилие содержит победобесие и комплекс Наполеона.
В 2012 амбиции Суркиса в украинском футболе , схлестнулись с подобными, в футболе европейском
и ГМС выбрал Европу. Не смотря на то что к Суркису можно относиться неоднозначно, глупо утверждать что в УКР футболе есть человек имеющий большее влияние в в ф утбольной среде, Европейской футбольной общественности, и именно это влияние помогло нам получить Евро и Финал ЛЧ, в то время как всезнающий ген.директор и президент смотрящий игры клуба по телевизору, никак не могут определиться для какой из "стАрон кАнфликта" играет их клубец и добываются их победы
П,С, а про Суркиса первым пустил какой-нибудь Бурбас, так как кротячья Геббельс-машина не на секунду не прекращает своего движения, и если в следующем сезоне, Копанке суждено больно плюхнуться на второе место , надо на этом месте настелить соломки из различных отмазок
Можешь начинать меня минусить со всех своих 10+ аккаунтов , так как ты снова встрял мимо кассы
Нормально так одёрнул кротоканал и его главную ведущую, все четко и по делу, не то что нытье Дениски из серии "чую дзвiн, та не знаю де вiн, но точно знаю что он против Шахтера"
Не выдавай желаемое за действительность ! Это Гришку "одернули" сказав что ты здесь и нахер не нужен ! Твое время закончилось в 2012 году. Дослуживай в УЕФА и марш на пенсию ,сбитые летчики никому не нужны !Кстати ,эту новость первым растиражировал Цыгавнюк в своей передачи ,а ты все спишь и видишь заговор каналов Футбол и Ахметова лично против Динамо и Суркисов . Успокойся , слишком мелкая дичь для Ахметова твое Динамо и Суркисы вместе с Опоблоком ! У него задачи повыше !
какие задачи , попасть на матч собственной команды и не покинуть его как Брагин ?
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Догадываюсь, о ком речь... А вообще, в Украине существует целая фабрика по "состряпыванию" сплетен, а руководит всем этим один напомаженный персонаж...
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