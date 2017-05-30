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Манчестер Сити готов потратить на трансферы €345 миллионов

«Горожане» летом намерены провести агрессивную трансферную кампанию

  • 30.05.2017 11:56
  • 771 просмотров
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ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Английский «Манчестер Сити» этим летом намерен провести серьезную трансферную кампанию, чтобы усилить состав команды.

«Горожане» уже купили полузащитника «Монако» Бернарду Силву за €49,5 миллионов.

Также в список интересов «МанСити» входят голкипер «Бенфики» Эдерсон, центральный защитник ПСЖ Маркиньос, центральный защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт, правый защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер и левый защитник «Монако» Бенжамен Менди.

В общей сложности «МанСити» готов потратить на трансферы примерно €345 миллионов.

Источник — Independent

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