Манчестер Сити готов потратить на трансферы €345 миллионов

Английский «Манчестер Сити» этим летом намерен провести серьезную трансферную кампанию, чтобы усилить состав команды.
«Горожане» уже купили полузащитника «Монако» Бернарду Силву за €49,5 миллионов.
Также в список интересов «МанСити» входят голкипер «Бенфики» Эдерсон, центральный защитник ПСЖ Маркиньос, центральный защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт, правый защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер и левый защитник «Монако» Бенжамен Менди.
В общей сложности «МанСити» готов потратить на трансферы примерно €345 миллионов.
Источник — Independent
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