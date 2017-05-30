Коноплянка отдыхает после насыщенного сезона в бане

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка со своими бывшими партнерами по «Днепру» Денисом Олейником, Виталием Мандзюком и Владимиром Лысенко расслабился в бане. Об этом сам футболист сообщил на своей странице в одной из социальных сетей, подписав фотографию «После насыщенного сезона».
Источник — Sport.ua
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Лучше плана не придумаешь
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После какого сезона!!!?
Ну ирония понятна.. вот только зачем -же та жестко?
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