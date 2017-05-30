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Коноплянка отдыхает после насыщенного сезона в бане

Украинский футболист с экс-партнерами по «Днепру» расслабляется после окончания сезона

  • 30.05.2017 11:46
  • 1597 просмотров
  • 8 комментария
Метки
twitter.com. Евгений Коноплянка
© twitter.com. Евгений Коноплянка
Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка со своими бывшими партнерами по «Днепру» Денисом Олейником, Виталием Мандзюком и Владимиром Лысенко расслабился в бане. Об этом сам футболист сообщил на своей странице в одной из социальных сетей, подписав фотографию «После насыщенного сезона».

 

🍀☘️После насыщенного сезона 😅

Публикация от Yevhen Konoplyanka 👦🏻⚽️🏆 (@konoplyanka.official)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    napalm931
      napalm931, 30.05.2017 11:50
    +9
    Ага,очень насыщенный)
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    FKTNMNTN
      FKTNMNTN, 30.05.2017 11:50
    +1
    Никогда не был в бане, может чего не понимаю, но это нормально вообще с толпой мужиков сидеть голым? Ну и сезон у Жени и правда был напряженным.
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    stas0809
      stas0809, 30.05.2017 11:52
    +13
    "Штаб сборной разработал для Коноплянки индивидуальный план подготовки"
    Лучше плана не придумаешь
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    Comraddm
      Comraddm, 30.05.2017 11:53
    +8
    Насыщенный сезон в бане?
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    Владимир Коробко
    Владимир Коробко, 30.05.2017 12:03
    +3
    С таким насыщенным сезоном ему и в отпуск можно не уходить,еще одного уставшего из Испании забыли в баню пригласить-мозоли на одном месте распарить.
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    Виктор Костюк
      Виктор Костюк, 30.05.2017 12:07
    +4
    подписав фотографию «После насыщенного сезона».
    _______________________________________________

    После какого сезона!!!?
    Ну ирония понятна.. вот только зачем -же та жестко?
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    mtitan72
      mtitan72, 30.05.2017 12:26
    +1
    ---Так перед этим была статья,что ему было направлено инструкция и индивидуальный план тренировки от тренеров сборной.Вот оказывается в чем секрет тренировочного процесса.
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 30.05.2017 13:05
    0
    "насыщеного сезона"
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