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Владимир ШАРАН: «Понимаем, что будем играть против чемпиона»

Наставник «Александрии» поделился ожиданиями от встречи с «Шахтером»

  • 30.05.2017 11:33
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ПФК Александрия. Владимир Шаран
© ПФК Александрия. Владимир Шаран

В воскресенье «Александрия» встречается с «Шахтером». У подопечных Шарана в матче с чемпионом – большая мотивация. Если «горняки» уже решили все турнирные задачи, то подопечные Владимира Шарана продолжают борьбу за пятое место чемпионата, которое позволяет выступать в квалификации Лиги Европы. К матчу с дончанами александрийцы подходят с незаурядными кадровыми проблемами. Кроме травмированных Козака, Черния, Путраша не помощник партнерам и основной защитник Чеботаев, который отбывает дисквалификацию. Замечательной новостью для тренерского штаба «Александрии» является возвращение Шендрика: он начал тренироваться в общей группе. Также Владимир Шаран сможет полагаться на Гитченко, который пропускал матч с «Олимпиком» из-за перебора карточек.

Владимир Шаран, тренер «Александрии»:

- У нас боевой настрой. Мы все прекрасно понимаем. Осталась одна игра - мы играем против чемпиона. Конечно, нам будет очень нелегко. Неизвестно, какой состав будет у «горняков», но все равно футболисты будут играть в футболках «Шахтера». Там каждый игрок действительно хорошего уровня. А мы со своей стороны постараемся в домашних стенах показать хорошую достойную игру. Вот и все.

Источник — ТК Футбол

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