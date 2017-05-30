Миралем ПЬЯНИЧ: «Знаем, что можем создать проблемы Реалу»

Накануне финального матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала» с прессой пообщался хавбек «Ювентуса» Миралем Пьянич.

- В нынешней Лиге Чемпионов мы продемонстрировали, что заслужили играть в финале. Путешествие было увлекательным, и сейчас мы здесь. Команда имеет абсолютное желание поднять над головой трофей.

Сегодняшний день был первым в нашей подготовке, мы начали нынешнюю неделю, ускорив наши двигатели, в ближайшее время мы изучим детали, благодаря которым мы можем сделать больно «Реалу». Они обладают высоким уровнем мастерства, но мы все прекрасно знаем, что сами можем создать им проблемы. Нам нужно быть внимательными, но мы ждём субботу. Это международное событие, которое каждый хотел бы пережить.