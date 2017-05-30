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ПСЖ интересен Дуглас Коста

Экс-хавбек донецкого «Шахтера» может перебраться во Францию

  • 30.05.2017 11:01
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Метки
ФК Бавария. Дуглас Коста
© ФК Бавария. Дуглас Коста
Французский ПСЖ заинтересован в подписании полузащитника «Баварии» Дугласа Косты. «Пари Сен-Жермен» попытается перехватить у «Ювентуса» полузащитника «Баварии» Дугласа Косту.
 
О том, что «Ювентус» заинтересован в 27-летнем бразильце, известно уже некоторое время и, по сведениям СМИ, туринцы сделали первые шаги к подписанию вингера. Тем не менее, свой интерес обозначил и «Пари Сен-Жермен». В то же время сообщается, что фаворитом на подписание Косты остается «Ювентус», у которого хорошие отношения с мюнхенским клубом.
 

Источник — Euro-football

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