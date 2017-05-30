ПСЖ интересен Дуглас Коста

Французский ПСЖ заинтересован в подписании полузащитника «Баварии» Дугласа Косты. «Пари Сен-Жермен» попытается перехватить у «Ювентуса» полузащитника «Баварии» Дугласа Косту.
О том, что «Ювентус» заинтересован в 27-летнем бразильце, известно уже некоторое время и, по сведениям СМИ, туринцы сделали первые шаги к подписанию вингера. Тем не менее, свой интерес обозначил и «Пари Сен-Жермен». В то же время сообщается, что фаворитом на подписание Косты остается «Ювентус», у которого хорошие отношения с мюнхенским клубом.
Источник — Euro-football
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