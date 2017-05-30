Спаллетти покинул пост главного тренера Ромы

Итальянская «Рома» подтвердила уход Лучано Спаллетти с поста главного тренера клуба.
В минувшем сезоне «Рома» заняла второе место в Серии А, завоевав путевку в Лигу чемпионов.
Следующим клубом Спаллетти, вероятно, станет миланский «Интер». «Рому» же возглавит Эусебио Ди Франческо, ранее работавший с «Сассуоло».
Источник — ФК Рома
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