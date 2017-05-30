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Спаллетти покинул пост главного тренера Ромы

Следующим клубом специалиста может стать «Интер»

  • 30.05.2017 10:52
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ФК Рома. Лучано Спаллетти
© ФК Рома. Лучано Спаллетти

Итальянская «Рома» подтвердила уход Лучано Спаллетти с поста главного тренера клуба.

В минувшем сезоне «Рома» заняла второе место в Серии А, завоевав путевку в Лигу чемпионов.

Следующим клубом Спаллетти, вероятно, станет миланский «Интер». «Рому» же возглавит Эусебио Ди Франческо, ранее работавший с «Сассуоло».

Источник — ФК Рома

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