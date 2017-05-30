Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Ярмоленко нужно менять обстановку»

Экс-полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко считает, что вингеру киевского «Динамо» и сборной Украины Андрею Ярмоленко было бы полезно сменить обстановку.
«Что касается нынешнего отборочного цикла, то не скажу, что Андрей Ярмоленко блистает, но он выглядит стабильнее остальных сборников. Индивидуальные козыри этого полузащитника всем известны. Но самые сильные его стороны — это, на мой взгляд, дриблинг, скорость и прекрасное видение поля. А вот самая большая слабость Андрея – это, как мне кажется, немного утраченная мотивация. Не имея конкуренции, футболисту сложно расти. Ярмоленко нужно менять обстановку, это было бы крайне полезно для национальной команды», – считает Калиниченко.
Источник — zbirna.com
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