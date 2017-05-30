Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Ярмоленко нужно менять обстановку»

запомни животное многостаночное--вопрос не снят и не будет снят и санкции будут сняты только посл...

Да ответ уже очевиден. Этот вопрос уже и с международной повестки снят.Но ты верь, продолжай вери...

А ТЫ ДУРЕНЬ...Если недавно представляет, значит уже сменил гражданство (как , к примеру, какой-то...