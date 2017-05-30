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Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Ярмоленко нужно менять обстановку»

Самая большая слабость Андрея – утраченная мотивация, считает специалист

  • 30.05.2017 10:51
  • 390 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Ярмоленко
© ФФУ. Андрей Ярмоленко

Экс-полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко считает, что вингеру киевского «Динамо» и сборной Украины Андрею Ярмоленко было бы полезно сменить обстановку.

«Что касается нынешнего отборочного цикла, то не скажу, что Андрей Ярмоленко блистает, но он выглядит стабильнее остальных сборников. Индивидуальные козыри этого полузащитника всем известны. Но самые сильные его стороны — это, на мой взгляд, дриблинг, скорость и прекрасное видение поля. А вот самая большая слабость Андрея – это, как мне кажется, немного утраченная мотивация. Не имея конкуренции, футболисту сложно расти. Ярмоленко нужно менять обстановку, это было бы крайне полезно для национальной команды», – считает Калиниченко. 

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Кот Василий
      Кот Василий, 30.05.2017 11:02
    +2
    Урезать ему зарплату до минимума! Глядишь,мотивация и появится.
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