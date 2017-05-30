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Полтава выставила на трансфер двух футболистов

Вадим Парамонов и Максим Зеленевич будут искать себе новые команды

  • 30.05.2017 10:35
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shahta.org. Вадим Парамонов
© shahta.org. Вадим Парамонов

На базе футбольного клуба «Полтава» в Копылах состоялось командное собрание. За неудовлетворительные спортивные результаты (12-е место в турнирной таблице) ко всей команде применены дисципллинарные санкции. Также было объявлено о выставлении на трансфер Вадима Парамонова и Максима Зеленевича, которым предложено искать себе новые команды.

Источник — ФК Полтава

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