Полтава выставила на трансфер двух футболистов

многостаночник,когда комический лапАть "педерация" взлетит,опять отложили,рогозину еще ...

Ага, ага, верю. Уже задавался вопрос в этой ветке об успехах укроавиастроения за 2016-2017гг.И да...

По Ан-225. Разработан КБ в Киеве, движки - КБ Запорожье. Со срусского там говенная аппаратура, ко...

Я так понял, шо аргументы закончились и пошли оскорбления. Отвечаю на понятном тебе языке: Слухай...