Полтава выставила на трансфер двух футболистов

На базе футбольного клуба «Полтава» в Копылах состоялось командное собрание. За неудовлетворительные спортивные результаты (12-е место в турнирной таблице) ко всей команде применены дисципллинарные санкции. Также было объявлено о выставлении на трансфер Вадима Парамонова и Максима Зеленевича, которым предложено искать себе новые команды.
Источник — ФК Полтава
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