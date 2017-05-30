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Можаровский будет работать на матче Александрия - Шахтер

Судейские назначения на 32-й тур чемпионата Украины

  • 30.05.2017 10:31
  • 136 просмотров
  • 1 комментария
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shakhtar.com. Юрий Можаровский
© shakhtar.com. Юрий Можаровский
Стали известны бригады арбитров, которые будут работать на матчах последнего 32-го тура украинской Премьер-лиги.
 
1 группа:
 
«Динамо» — «Черноморец» — Ярослав Козык (Мукачево)
«Заря» — «Олимпик» — Николай Балакин (Киевская обл.)
«Александрия» — «Шахтер» — Юрий Можаровский (Львов)
 
2 группа:
 
«Сталь» — «Ворскла» — Игорь Пасхал (Херсон)
«Карпаты» — «Зирка» — Виталий Романов (Днепр)
«Днепр» — «Волынь» — Иван Бондарь (Киев)
 
Все матчи 32-го тура состоятся в среду.

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    reignofshakhtar
    online
      reignofshakhtar, 30.05.2017 11:40
    0
    Знову динамівсько-сурківський суддя на матчі Шахтаря...
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