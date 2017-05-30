Можаровский будет работать на матче Александрия - Шахтер

Стали известны бригады арбитров, которые будут работать на матчах последнего 32-го тура украинской Премьер-лиги.
1 группа:
«Динамо» — «Черноморец» — Ярослав Козык (Мукачево)
«Заря» — «Олимпик» — Николай Балакин (Киевская обл.)
«Александрия» — «Шахтер» — Юрий Можаровский (Львов)
2 группа:
«Сталь» — «Ворскла» — Игорь Пасхал (Херсон)
«Карпаты» — «Зирка» — Виталий Романов (Днепр)
«Днепр» — «Волынь» — Иван Бондарь (Киев)
Все матчи 32-го тура состоятся в среду.
Источник — Федерация футбола Украины
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