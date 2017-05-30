ЗАХОВАЙЛО: «Украинские игроки были не готовы к конкуренции в Европе»

Футбольный агент Вячеслав Заховайло отметил, что футболисты из чемпионата Украины не выдержали конкуренции в Европе.

«Прошедший сезон нельзя занести украинским легионерам в зачет. Практически все они сыграли ниже своих возможностей. Выделить можно, разве что, Малиновского. Увы, все это стало плохой визиткой украинского футбола в Европе. Но это не повод останавливаться для игроков, нужно адаптироваться и сделать правильные выводы. Они ведь из-за лимита на легионеров росли в Украине в тепличных условиях, думали, что незаменимы и были совершенно не готовы к конкуренции. А в Европе ведь много футболистов такого уровня и едут они туда не в статусе звезд, взять тех же хорватов, например. Нужно перестать жаловаться, говорить о том, что они не в своей тарелке и что тренер не ставит в состав, а начинать работать изо всех сил».

«Что будет дальше с нашими легионерами? Сложно сказать. У Зинченко длительный контракт, думаю, он еще покатается по арендам. То же ждет Коноплянку, если его не выкупит «Шальке». Кравец может и вернуться в «Динамо». Сложнее всего придется Зозуле, ведь полгода без игровой практики – это очень много. Если говорить о ребятах, которые этим летом могут оказаться в Европе, им стоит поучиться на ошибках других и сделать переоценку, умерить аппетиты при подписании контрактов и сосредоточиться на футболе».