Профессор Конте, бронзовая награда Гвардиолы и крах Венгера

Завершился очередной сезон в английской Премьер-лиге. Прежде всего, он ознаменовался ожесточенной борьбой на разных полюсах турнирной таблицы. Если интриги в чемпионской гонке по большому счету не было, то очень жарко было в верхней части, где впервые за последнее несколько лет присутствовала серьезная конкуренция, как за призовые места, так и за место в Лиге чемпионов. Стоит только взглянуть на итоговое место «Арсенала», чтобы понять, насколько все непросто и плотно было вверху.

Маурисио Почеттино второй сезон подряд завершил с «Тоттенхэмом» в призовой тройке. Как говорится, стабильность – признак класса. Юргену Клоппу понадобилось провести первый полноценный сезон в Англии, чтобы вернуть «Ливерпуль» в ЛЧ, а Хосепу Гвардиоле хватило одного сезона, чтобы финишировать с «Ман Сити» в призовой тройке. Кто бы что ни говорил в адрес испанца, считаю, что как для дебютного сезона третье место в сильнейшей лиге Старого Света, отличный результат.

А вот для Жозе Моуриньо дебютный сезон в Премьер-лиге с «Манчестер Юнайтед» получился неоднозначным. Правда, три выигранных трофея затмевают шестое место по итогам сезона, а значит, не все так плохо. Также бы отметил высокое восьмое место «Саутгемптона» под руководством Клода Пюэля, который ранее никогда, ни в качестве игрока, ни в качестве тренера, не покидал пределы Франции.

В середине таблицы обращает на себя внимание десятая позиция «Вест Бромвича». Для Тони Пьюлиса это большой успех, поскольку он еще никогда так высоко не заканчивал сезон. А среди вылетевших команд немного обидно за «Халл Сити». С приходом Марку Силвы «тигры» и вправду заиграли гораздо лучше, и если бы португальский наставник, которому банально не хватило времени, возглавил бы «Халл» хотя бы в конце минувшего года, уверен, он бы спас команду от вылета.

Открытие сезона

Дебютный сезон Рональда Кумана в «Эвертоне» получился прекрасным. «Ириски», провалившие последние два сезона под руководством Роберто Мартинеса, вернулись на высокие позиции. Ливерпульская команда достаточно ровно прошла весь сезон, без явных спадов в игре. «Эвертон» запомнился, прежде всего, атакующей игрой и великолепной 8-матчевой победной серией весной на «Гудисон Парк».

Очень мощно команда Рональда Кумана выступала дома, где добилась наиболее памятной победы над «Ман Сити». «Ириски» уничтожили «горожан», забив четыре безответных мяча. Если бы «Эвертон» хоть немного лучше играл бы в гостевых поединках, «скаузеры» и вовсе бы замахнулись на место в Лиге чемпионов. Впрочем, и седьмое место, которое позволит команде из Ливерпуля выступить в следующем сезоне в еврокубках, по итогам сезона отличный результат для команды, провалившей последние два сезона.

Вместе с командой прогрессировали и игроки. Большого прогресса добились Росс Баркли, Кевин Миральяс, Идрисса Гуйе, юный Том Дэвис. Но в первую очередь отметил бы Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард провел фантастический сезон, забив 26 голов во всех турнирах, а учитывая еще матчи за сборную Бельгию, на счету 24-летнего Лукаку и вовсе 32 забитых мяча. Никогда еще Ромелу так много не забивал в своей карьере за сезон.

Разочарование сезона

Впервые за 20 лет «Арсенал» завершил сезон за пределами Лиги чемпионов, и впервые это случилось под руководством Арсена Венгера. Это уже настоящий провал и отставка французского специалиста сама по себе напрашивается, но вместо кардинальных перемен на тренерском мостике и в структуре клуба, по последней информации 67-летний Венгер остается в Лондоне и продлит контракт еще на два года.

Пожалуй, болельщикам лондонской команды надо запастись терпением и ждать, что в один прекрасный день все наладится, но когда это произойдет, никто не знает. Как и ранее я считаю, что все нынешние беды «канониров» в главном тренере. Арсен Венгер себя полностью изжил в «Арсенале» (а ведь по составу «пушкари» просто обязаны бороться за чемпионство) и не способен дать команде что-то новое. А в чем-то новом как раз и нуждаются лондонцы.

Как показал завершившийся сезон, команда Арсена Венгера не в состоянии конкурировать на равных с топ соперниками на протяжении длинной турнирной дистанции. Были неплохие отрезки в исполнении «канониров», прежде всего, в первом круге, хорошо лондонская команда провела и концовку сезона, но толку-то с этого, если «Арсенал» уже традиционно проваливает большую часть второго круга?

В прошлом сезоне, когда конкуренция в верхней части таблицы были ниже, «канониры» не без помощи «Тоттенхэма» финишировали на втором месте, но как только конкуренция ожесточилась в нынешнем сезоне, «Арсенал» среди топ команд опередил лишь «Манчестер Юнайтед», который пожертвовал концовкой сезона ради победы в Лиге Европы, завершив сезон на пятой позиции. Единственным утешением для команды Арсена Венгера стала победа в Кубке Англии над «Челси», которая хоть немного скрасила неудачный сезон лондонцев.

Матч сезона

В каждом сезоне хватает интересных и захватывающих матчей, но в этом сезоне я бы выделил декабрьский поединок «Борнмута» и «Ливерпуля», который был сыгран на «Дин Корте». Игра полностью складывалась по сценарию команды Юргена Клоппа. Мерсисайдцы забили два гола в первом тайме усилиями Садио Мане и Дивока Ориги, и комфортно вели со счетом 2:0. Но стоило Каллуму Уилсону на старте второго тайма реализовать пенальти, как Эмре Джан красивым ударом вернул своей команде преимущество в два гола.

Казалось, дело сделано и победный результат «Ливерпулю» обеспечен, но не тут-то было. Переломным моментом в камбэке «Борнмута» стал выход на замену Райана Фрейзера. Именно шотландец своими действиями перевернул все с ног до головы и помог своей команде поверить в чудо.

С промежутком в две минуты Фрейзер (также на его счету и заработанное пенальти, реализованное Уилсоном) сам отличился и ассистировал Стиву Куку, сравнявшему счет. А побежав вырывать победу, «красные» нарвались на контратаку «Борнмута» и на последней минуте компенсированного времени пропустили гол от Натана Аке, который и принес команде Эдди Хау волевые три очка.

Реинкарнация сезона

Еще в феврале на «Лестер» было жалко смотреть. Команда Клаудио Раньери находилась в глубоком кризисе, показывала крайне невыразительные результаты и пребывала на самом дне турнирной таблицы. Но стоило уйти Раньери, выигравшим с «лисами» чемпионство сезоном ранее, как «Лестер» мгновенно преобразился в лучшую сторону. Этому поспособствовал Крэйг Шекспир, под руководством которого «лисы» нашли прежнюю мотивацию и стабилизировали, как игру, так и результаты.

Большинство игроков вновь начали показывать солидный уровень игры. Тот же Джейми Варди снова начал регулярно забивать, прибавил и Рияд Марез, который в целом не может занести себе в актив этот сезон. Хорошо «Лестер» выступил и в Лиге чемпионов, дойдя до четвертьфинала. В поединках с «Атлетико» команде Крэйга Шекспира банально не хватило опыта, в противном случае английская команда смогла бы пройти в полуфинал.

Ну а в Премьер-лиге «Лестер», задолго до завершения сезона обеспечивший себе прописку в элите и претендовавший на десятку сильнейших, финишировал на 12-й позиции. Не будь бы двух поражений в последних трех встречах чемпионата, «лисы» однозначно вошли бы в ТОП-10. Впрочем, учитывая сценарий всего сезона для «Лестера», 12-е место вовсе не наихудший результат для команды Шекспира.

Интрига сезона

Борьбы хватало в нынешнем сезоне в разных частях таблицы. Но самой интригующей, на мой взгляд, была борьба за место в Лиге чемпионов и бронзовые медали, которая велась вплоть до последнего тура чемпионата. Занимавший по ходу сезона второе место, всерьез преследуя «Челси», «Ливерпуль» завершил сезон лишь на четвертой позиции.

Юрген Клопп смог выжать максимум из этой команды лишь в первом круге, второй же круг мерсисайдская команда прошла с большими перепадами в игре, а главное, совсем отсутствовала стабильность. Поэтому четвертое место и возвращение в Лигу чемпионов неплохой результат для «Ливерпуля», в составе которого сильный дебютный сезон провел Садио Мане, быстро ставший одним из стержневых игроков команды.

Очевидно, что в летнее межсезонье «красным» необходимо серьезно усиливаться, поскольку скамейка у мерсисайдцев слишком короткая. В том числе по этой причине «Ливерпуль» совершал необязательные осечки из-за того, что выходившие со скамейки игроки не усиливали игру команды.

А вот Хосеп Гвардиола в своем дебютном сезоне в английской Премьер-лиге добился хорошего результата, став с «Ман Сити» бронзовым призером. Как для дебютного сезона под руководством испанского специалиста выступления «горожан» можно считать успешными.

«Сити» сильно начал сезон, в какой-то момент даже подумалось, что это главный фаворит чемпионской гонки, но в дальнейшем команда показала, что всю длинную турнирную дистанции, в отличие от «Челси», она не готова пройти одинаково. Были провальные матчи и яркие в исполнении Манчестера, но в целом виден большой потенциал у команды Хосепа Гвардиолы. Второй сезон может получиться куда более успешным, если «горожане» продолжат прогрессировать.

Неожиданность сезона

Весьма хороший дебютный сезон в АПЛ провел «Борнмут», но еще более сильно команда Эдди Хау сыграла во втором сезоне. «Вишни» предстали очень крепкой и боеспособной командой, которая порой удивить могла даже саму себя. Чего только стоит сумасшедший камбэк с 1:3 против «Ливерпуля» и итоговая победа 4:3? Запомнился «Борнмут» и в других поединках, как, например, в домашней встрече с «Арсеналом», когда по ходу матча подопечные Эдди Хау вели 3:0, но умудрились потерять преимущество в три гола и сыграли вничью.

«Борнмут» силен, прежде всего, командной игрой, но если выделять кого-то персонально, я бы выделил Джошуа Кинга. Для норвежского полузащитника, действующего и на позиции форварда, это был всего второй сезон в Премьер-лиге и в отличие от предыдущего, в нынешнем сезоне 25-летний Кинг еще ярче раскрылся. Норвежец, проведший свой лучший сезон в карьере, был лидером команды на протяжении всего сезона, забивал важные голы (на счету Кинга 16 голов в 36 матчах чемпионата) и помог «вишням» финишировать на высоком девятом месте.

Команда сезона

Кто-то просто верит в сказку, а кто-то способен ее сотворить. Казалось, против Антонио Конте было все: дебютный сезон в сильнейшей лиге Старого Света, дебютный сезон за пределами Италии, жесточайшая конкуренция в АПЛ, соперничество с лучшими тренерами мира. Но 47-летний итальянский специалист не стушевался, не запаниковал, когда у него далеко не все получалось на старте сезона, а просто начал наводить порядок, доказав всем свой высокий уровень, тактическую гибкость и способность учиться чему-то новому.

Собственно говоря, о старте сезона. Поражения от «Ливерпуля» и «Арсенала» наводили на мысль, что «Челси» ожидает не лучший сезон, но перейдя на схему с тремя защитниками, лондонская команда начала долгий, но верный путь к чемпионству.

Именно тактическое перестроение игры итальянцем, считаю, и позволило подопечным Антонио Конте сбалансировать игру во всех линиях и почувствовать уверенность в своих силах. А набрав крейсерский ход, «Челси» было уже не остановить. Только «Тоттенхэму» в конце сезона удалось на какое-то время создать интригу в чемпионской гонке, но вопрос чемпионства «Челси» был делом времени. И за тур до окончания сезона «синие» обеспечили себе титул, второй за последние два года.

Нельзя сказать, что чемпионский триумф стал возможным лишь благодаря результативной игре Диего Косты и Эдена Азара. Абсолютно каждый игрок лондонской команды причастен к столь большому успеху. Если бы не мобильность Н’Голо Канте, ставшего во втором сезоне кряду чемпионом Англии (но на сей раз в составе «Челси»), в центре поля, лидерские качества Давида Луиса, надежность Гари Кэхилла в обороне, скорость Педро, отличная реакция Тибо Куртуа и регулярные ассисты Сеска Фабрегаса, команда Антонио Конте ни за что не выиграла бы Премьер-лигу.

Игрок сезона

Настоящей находкой для «Челси» стал трансфер Н’Голо Канте. Сложно было представить, что французский опорник столь идеально впишется в игровую модель лондонской команды и уже с первых матчей сезона начнет демонстрировать высокий уровень игры. Но ему это удалось, и он заставил о себе говорить во весь голос не только в Англии.

Еще в прошлом сезоне Канте о себе хорошо зарекомендовал, когда выиграл АПЛ в составе «Лестера». Но в нынешнем сезоне 26-летний француз добился еще большего прогресса. Да, он много не забивает и не отдает много голевых передач, но выполняет огромный объем черновой работы, совершает много отборов и перехватов, а что самое главное, отлично справляется со своими функциями в центре поля, связывая между собой оборону и атаку.

Уже на сегодняшний день Канте один из сильнейших (если не сильнейший) центральных полузащитников в европейском футболе, а в перспективе француз может вырасти в обладателя Золотого мяча. Что любопытно, Н’Голо стал первым футболистом в истории, кому удалось выиграть английскую Премьер-лигу два раза под ряд с разными клубами.

Прогресс сезона

Самого большого прогресса в этом сезоне, на мой взгляд, добился «Тоттенхэм». Команда Маурисио Почеттино на протяжении всего сезона прогрессировала и улучшала уровень своей игры. Наибольшего прогресса «шпоры» добились весной, когда выиграли 11 из 12 матчей. Благодаря этой прекрасной победной серии лондонская команда смогла вернуть интригу в чемпионской гонке и заставить расслабившегося «Челси» снова включить максимальную скорость.

Но к сожалению «Тоттенхэм» не совсем ровно прошел всю турнирную дистанцию. Был у лондонцев отрезок в октябре, когда они несколько поединков подряд сыграли вничью. Не потеряв бы несколько драгоценных очков осенью, думаю, что подопечные Маурисио Почеттино вполне могли бы выиграть чемпионат. Ментально, мне кажется, они к этому уже готовы, но чемпионского характера на данный момент не хватает лондонской команде. В тех сложных матчах, где необходимо переломить ход встречи, «Тоттенхэм», бывает, недосчитывается очков, в отличие от того же «Челси». И это тот недостаток, который не позволяет «шпорам» уже сегодня выигрывать АПЛ.

Если говорить об игре в целом, безусловно, «Тоттенхэм» - наиболее зрелищная и атакующая команда в Премьер-лиге. Это подтверждает и тот факт, что команда Маурисио Почеттино стала самой результативной командой завершившегося сезона в Англии. Впрочем, сильны «шпоры» и в обороне, пропустив наименьшее количество мячей. У «Тоттенхэма» отличный баланс в игре, позволяющий показывать максимум в каждой игровой линии.

Большого прогресса в нынешнем сезоне достигли и игроки. Харри Кейн уже второй сезон кряду выиграл бомбардирскую гонку, забив 29 голов (на четыре мяча больше, чем в прошлом сезоне). Видно, что Кейн прибавляет с каждым сезоном и в свои 23 года он не только лучший форвард Англии, но и один из лучших в мире. Также великолепный сезон провели и Деле Алли с Кристианом Эриксеном. Приятно удивил Сон Хын Мин, набравший по системе гол+пас 22 очка. Также отметил бы мобильную игру в центре поля Виктора Ваньямы и надежную игру в обороне Яна Вертонгена и Тоби Альдервейрельда, усилиями которых «Тоттенхэм» пропустил всего 26 голов в 38 матчах.

Регресс сезона

А вот кто сильно разочаровал, так это «Вест Хэм». «Молотобойцы» провели прекрасный прошлый сезон, финишировав в еврокубковой зоне. Нынешний же сезон не сложился для команды Славена Билича с самого его начала. Лондонская команда на протяжении всего сезона боролась, прежде всего, с собой, находясь в поисках своей игры, но так и не вышла на прошлогодний уровень.

Возможно, это просто синдром второго сезона, когда у руля команды хорватский наставник. Возможно причина в том, что летние, а затем и зимние новички (из новичков можно выделить лишь Андре Айю, да и то не сразу ганец о себе зарекомендовал с положительной стороны) не внесли в игру «молотобойцев» ничего нового и не помогли команде удержаться на плаву. На самом деле причин может быть много, а по факту – «Вест Хэм» не оправдал надежд и провалил сезон.

Разумеется, большим ослаблением в игре «молотобойцев» стал уход Димитри Пайета. Француз успел стать ключевым игроком в атаке лондонцев, от его нестандартных действий исходила вся острота в передней линии команды. Он был мозгом и конструктором «Вест Хэма».

Равноценной замены Пайе не нашлось и команда Славена Билича, в составе которой едва ли не единственным светлым пятном стал Мануэль Лансини, потеряла не только изюминку в атаке, но и скорость. Ко всему прочему безобразный сезон провели защитники «Вест Хэма». Лондонская команда пропустила наибольшее количество мячей (64) в сезоне впервые с сезона 2010/2011. Все это в комплексе и вылилось в провальное выступление.

Лучшие голы сезона

Сборная сезона

Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») – Гари Кэхилл («Челси»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Тоби Альдервейрельд («Тоттенхэм») – Н’Голо Канте («Челси») – Садио Мане («Ливерпуль»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Эден Азар («Челси»), Алексис Санчес («Арсенал») – Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон»)