Андрей ТЛУМАК: «Реброву нужно дать еще один год»

Тренер «Карпат» Андрей Тлумак считает, что Сергей Ребров и «Динамо» должны продолжать работать вместе.

— Если взять последние годы, с кем «Динамо» занимало высокие места? С Сергеем Ребровым. А сейчас, когда один сезон не удался (хотя и есть определенные причины, которые мы понимаем), полилась критика… По моему мнению, Реброву надо дать еще один год. Нужен шанс. Ребров много сделал для «Динамо» и как игрок, и как тренер.

Еще два года назад все кричали: «Сережа, ты наш кумир!», на руках носили, подбрасывали. А прошло полгода или чуть больше — и все говорят уже обратное. Не может человек быть сильным — и сразу за год стать слабым! А вот память часто бывает короткой.

За «Динамо» я все равно всегда буду следить. Думаю, что киевляне в следующем сезоне поборются с «Шахтером» за чемпионство, — сказал Тлумак.